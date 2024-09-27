Kuyumcu, Hekim, Kuaför ve Daha Birçok Meslek Grubunun Hasılatı Bakanlığın Takibine Girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmeler için yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Beyan ettiği gelir ve hasılatı arasında yüzde 20 fark oluşan mükellefler izaha çağrılacak. Kuyumcudan kuaföre, estetik cerrahından restoran işletmecilerine kadar pek çok meslek grubu bu yeni uygulamadan etkilenecek.