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Kuyumcu, Hekim, Kuaför ve Daha Birçok Meslek Grubunun Hasılatı Bakanlığın Takibine Girdi

Kuyumcu, Hekim, Kuaför ve Daha Birçok Meslek Grubunun Hasılatı Bakanlığın Takibine Girdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
27.09.2024 - 19:13

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmeler için yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Beyan ettiği gelir ve hasılatı arasında yüzde 20 fark oluşan mükellefler izaha çağrılacak. Kuyumcudan kuaföre, estetik cerrahından restoran işletmecilerine kadar pek çok meslek grubu bu yeni uygulamadan etkilenecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılığına karşı yeni bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ticari veya serbest meslekte bulunanların gerçek hasılatının tespiti sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılığına karşı yeni bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ticari veya serbest meslekte bulunanların gerçek hasılatının tespiti sağlanacak.

Hangi meslek grubundakiler bu uygulamadan etkilenecek?

Hangi meslek grubundakiler bu uygulamadan etkilenecek?

Restoran işletmecileri, kuyumcular, estetik cerrahları, kuyumcular, plaj işletmecileri, diş hekimleri, güzellik salonu işletenler, turizm amaçlı su sporları faaliyeti gerçekleştirenler, motorlu kara taşıtlarının periyodik bakımını yapanlar hasılat tespiti yapılacak meslek gruplarından.

Uygulamaya göre söz konusu mükellefin günlük hasılat tutarı bir ayda 3’ten, yılda 12’den az olmamak kaydıyla yapılacak yoklamayla tespit edilecek.

Uygulamaya göre söz konusu mükellefin günlük hasılat tutarı bir ayda 3’ten, yılda 12’den az olmamak kaydıyla yapılacak yoklamayla tespit edilecek.

Düzenleme 1 Ocak 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek. Hasılat yoklaması mükelleflerin beyan ettiğiyle karşılaştırılacak.

Düzenleme 1 Ocak 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek. Hasılat yoklaması mükelleflerin beyan ettiğiyle karşılaştırılacak.

Aradaki fark yüzde 20’den fazla olursa mükellefler izaha davet edilecek.

Aradaki fark yüzde 20’den fazla olursa mükellefler izaha davet edilecek.

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