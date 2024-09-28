Temizlik Alışkanlıklarına Göre Sevgilin Var mı Yok mu Tahmin Ediyoruz!
Temizlik Alışkanlıklarına Göre Sevgilin Var mı Yok mu Tahmin Ediyoruz!
Senin temizlik alışkanlıkların, sevgilin olup olmadığını tahmin etmemize yardımcı olabilir! Şimdi, temizlik alışkanlıklarını analiz edelim ve bakalım, evindeki düzenin ve temizliğin kalp durumunla ilgili neler söylüyor?
Hazırsan, bu eğlenceli teste başlayalım!👇
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1. Başladık bile! Ev temizliği sırasında hangi tür müzikleri dinliyorsun?
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2. Bir evde en temiz olması gereken yer sence neresi?
3. Söz konusu temizlikse ne kadar detaycısın? Puanla!
4. Peki, şu an evin/odan ne durumda?
5. Temizlik işlerini başkalarıyla paylaşıyor musun?
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