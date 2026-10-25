Evde Pole Dansı Yapmaya Çalışan İki Kadının Denemesi Kötü Bitti

Pole dansı, dışarıdan akıcı ve zahmetsiz görünse de aslında hem güç hem denge isteyen, bedenimizi sonuna kadar zorlayan disiplinlerden biri. Evine direk kurarak bu dansı denemek isteyenlerin sayısı da az değil. Ancak yeterli deneyim ve güvenli bir kurulum olmadan yapılan her hareket, planlandığı gibi sonuçlanmayabiliyor.

Bir odada pole dansı yapmaya çalışan bir kadına arkadaşı da katıldı. İki kadın, direkte birlikte döndükleri sırada direğin devrilmesiyle yere düştü. Ortalığın bir anda karıştığı o anlar danslarını kaydetmek için hazır bekleyen kameraya da anbean yansıdı.

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