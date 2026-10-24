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Bir Vatandaş Defolu Ürün İçin Metrelerce Uzayan Kuyruğu Görüntüledi: "Bu Kadar mı Delirdiniz?"

Bir Vatandaş Defolu Ürün İçin Metrelerce Uzayan Kuyruğu Görüntüledi: "Bu Kadar mı Delirdiniz?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.10.2026 - 22:02

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Fiyatların her geçen gün yükseldiği bu dönemde her türlü indirim ve kampanya büyük bir fırsat olarak görülüyor. İndirim günleri takvimlere ekleniyor, alışveriş için özel günler bekleniyor. Kusurlu olduğu bilinen ürünler bile oldukça cazip hale geliyor.

'oykutuz' isimli kullanıcı, bir dükkanın önünde sıraya giren kalabalığı görüntüledi. 'Arkadaşlar siz defolu çantaları 6-8k almak için bu kadar delirdiniz mi cidden...' notuyla paylaşılan görüntülerde, kalabalığın yol boyunca uzandığı görüldü.

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Peki defolu ürün ne demek?

Peki defolu ürün ne demek?

Üretim aşamasında ya da depolama ve taşıma sırasında küçük bir kusur oluşan, bu nedenle kalite kontrolden tam puan alamayan ürünler daha uygun fiyatlara satışa sunuluyor. Ürün işlevini yitirmiyor ancak markanın standart satış çıtasının altında kaldığı için normal fiyatla rafa konmuyor ve çoğunlukla outlet ya da stok satışlarında indirimle sunuluyor.

Tüketici mevzuatında bu tür ürünler 'ayıplı mal' kapsamında değerlendiriliyor. Ayıbın alıcıya satıştan önce açıkça bildirilmesi gerekiyor. Alıcı ayıbı bilerek satın aldığında ise o ayıp için satıcının sorumluluğu sınırlanıyor. Bu yüzden defolu bir ürün alırken kusurun tam olarak nerede olduğunu sormak, ürünü satın almadan önce her yönüyle incelemek, fiş ya da fatura almak ve iade koşullarını öğrenmek akıllıca bir adım olarak görülüyor. Kimileri defolu ürünü bütçesine uygun bir fırsat olarak görürken, kimileri için 6-8 bin liralık bir fiyatın defolu bir ürüne verilmesi hala tartışma konusu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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