Bir Vatandaş Defolu Ürün İçin Metrelerce Uzayan Kuyruğu Görüntüledi: "Bu Kadar mı Delirdiniz?"

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Fiyatların her geçen gün yükseldiği bu dönemde her türlü indirim ve kampanya büyük bir fırsat olarak görülüyor. İndirim günleri takvimlere ekleniyor, alışveriş için özel günler bekleniyor. Kusurlu olduğu bilinen ürünler bile oldukça cazip hale geliyor.
'oykutuz' isimli kullanıcı, bir dükkanın önünde sıraya giren kalabalığı görüntüledi. 'Arkadaşlar siz defolu çantaları 6-8k almak için bu kadar delirdiniz mi cidden...' notuyla paylaşılan görüntülerde, kalabalığın yol boyunca uzandığı görüldü.
Peki defolu ürün ne demek?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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