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Yetenek Sizsiniz'in Sevimliliğiyle Hafızamıza Kazınan Minik Davulcusu Baha Bayırlı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Yetenek Sizsiniz'in Sevimliliğiyle Hafızamıza Kazınan Minik Davulcusu Baha Bayırlı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.10.2026 - 19:24

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Bazı televizyon programlarına katılan ve katıldığı döneme damga vuran isimlerin yıllar sonra ne yaptığı, bazen durduk yere aklımızı kurcalayabiliyor. Özellikle Yetenek Sizsiniz Türkiye gibi birbirinden ilginç yetenekleri ağırlayan programda, her birimizin hafızasına yer edinmiş bazı isimler vardır. O isimlerden biri de sevimliliğiyle ekranları ısırma isteği uyandıran minik baterist Baha'ydı. 

'Robert Demir' isimli içerik üreticisi, yıllar sonra Baha Bayırlı'ya ulaştı. Şimdi kocaman bir delikanlı olan Baha, hem pek çok kişinin merakını giderdi hem de zamanın hızını bir kere daha hatırlattı. 

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Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin en çok konuşulan minik davulcusu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin en çok konuşulan minik davulcusu.

Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın'ın jüri koltuğunda yer aldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye'de Baha, bateri başına geçtiği ilk andan itibaren hem jüriyi hem de ekran başındakileri hayran bıraktı. Hülya Avşar'ın dayanamayıp minik yarışmacının poposunu ısırdığı sahne, sezonun en çok konuşulan anlarından biri olarak hafızalara kazınmıştı. Yarışmada adım adım başarıyla ilerleyen Baha, Mart 2013'te yapılan büyük finalde stand up gösterisiyle yarışan Atalay Demirci ile son ikiye kaldı ve birinciliği Atalay Demirci kazandı.

Baha şimdi kocaman bir delikanlı olmuş ve müziği hiç bırakmamış. Güzel sanatlar lisesinden mezun olan genç müzisyen, üniversitede davul eğitimi almak için hazırlanıyor ve aynı zamanda birden fazla enstrüman çalıyor. Ayrıca sokakta hala onu tanıyanlar oluyormuş. Arkadaşlarıyla gezerken 'Hülya Avşar'ın sevgilisi geldi' diye takıldıklarını gülerek anlatan Baha, geçmişe dair 'Şu anda hiçbirinden pişman değilim' dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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