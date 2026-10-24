Yetenek Sizsiniz'in Sevimliliğiyle Hafızamıza Kazınan Minik Davulcusu Baha Bayırlı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Bazı televizyon programlarına katılan ve katıldığı döneme damga vuran isimlerin yıllar sonra ne yaptığı, bazen durduk yere aklımızı kurcalayabiliyor. Özellikle Yetenek Sizsiniz Türkiye gibi birbirinden ilginç yetenekleri ağırlayan programda, her birimizin hafızasına yer edinmiş bazı isimler vardır. O isimlerden biri de sevimliliğiyle ekranları ısırma isteği uyandıran minik baterist Baha'ydı.

'Robert Demir' isimli içerik üreticisi, yıllar sonra Baha Bayırlı'ya ulaştı. Şimdi kocaman bir delikanlı olan Baha, hem pek çok kişinin merakını giderdi hem de zamanın hızını bir kere daha hatırlattı.

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