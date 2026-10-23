Hülya Avşar'ın Isırdığı Minik Davulcuydu: Yetenek Sizsiniz'in Baha'sının Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı!

Müzik yolculuğunu anlatan Baha'ya şöhretin artısı ve eksisi sorulduğunda, programın izlerinin bugün bile peşini bırakmadığını gülerek anlatıyor. Arkadaşlarıyla dışarıdayken 'Aha, Hülya Avşar'ın sevgilisi geldi' ya da 'Şu tarafı ısırılan çocuk geldi' diye takılmalara maruz kaldığını, sokakta onu tanıyıp selam verenlerin de olduğunu söylüyor. Keşke yapmasaydım dediği bir an olup olmadığı sorusuna ise 'Şu anda hiçbirinden pişman değilim, hatta aksine' yanıtını veriyor. Eski görüntülerini izledikçe 'Ben neler demişim' diye şaşırdığını, o dönem özgüveninin 'bomba gibi' olduğunu ve bugün de özgüveninin yerinde olduğunu sözlerine ekliyor. Videonun sonunda sohbeti yapan isim, sözleşme krizi gibi dramatik bir hikâye anlatmadığı için 'arkaya duygusal müzik koyamayacağım' diye takılınca Baha, o yıllarda çocuk olduğu için gece programlarına konuk olarak bile gidemediğini hatırlatıyor.