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Hülya Avşar'ın Isırdığı Minik Davulcuydu: Yetenek Sizsiniz'in Baha'sının Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı!

Hülya Avşar'ın Isırdığı Minik Davulcuydu: Yetenek Sizsiniz'in Baha'sının Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı!

Acun Ilıcalı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 10:31
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Acun Ilıcalı'nın Yetenek Sizsiniz Türkiye'sinde bateri başına geçtiği anda herkesin kalbini çalan minik Baha'yı hatırlamayan yoktur. Jüride Hülya Avşar'ın dayanamayıp ısırdığı o tatlı yarışmacı, yıllar sonra bir görüntülü görüşmede karşımıza çıktı ve görenleri şaşırttı. Baha Bayırlı'nın bugün ne yaptığını ve o günlere dair söylediklerini sizler için derledik.

Kaynak: Robert Hip Hop / X

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Baha Bayırlı, Yetenek Sizsiniz'de Hülya Avşar'ın ısırdığı anla hafızalara kazınmış ve finale kadar yükselmişti.

Baha Bayırlı, Yetenek Sizsiniz'de Hülya Avşar'ın ısırdığı anla hafızalara kazınmış ve finale kadar yükselmişti.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2013'te tamamlanan sezonunda sahneye çıkan Baha, henüz minicik yaşına rağmen bateriye hükmetmesiyle jüriyi ve izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Tatlılığı en çok jüri koltuğundaki Hülya Avşar'ı etkilemişti ve ünlü isim, sahnede Baha'nın poposunu ısırdığı anla programın en çok konuşulan sahnelerinden birine imza atmıştı. Tur tur ilerleyen minik davulcu finale kadar yükseldi, birincilik ise o sezon stand-up gösterisiyle yarışan Atalay Demirci'ye gitti. Aradan geçen yıllarda zaman zaman 'son hali' merak edilen Baha, bu kez bizzat kendi ağzından neler yaptığını anlattı.

Yetenek Sizsiniz'in Baha'sı şimdi ne yapıyor sorusunun cevabı mezuniyet ve yurt dışı hedefi oldu.

Yetenek Sizsiniz'in Baha'sı şimdi ne yapıyor sorusunun cevabı mezuniyet ve yurt dışı hedefi oldu.

X'te Robert Hip Hop hesabından 'Bu çocuğa ne oldu?' notuyla paylaşılan videoda, Baha'nın eski görüntülerinin ardından bugünkü hali görüntülü görüşmede ortaya çıkıyor. Kocaman bir delikanlı olan Baha, Yeni Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduğunu ve üniversitede davul üzerine eğitim almak için hazırlandığını anlatıyor, bu hazırlığın yurt dışı için olduğunu da ekliyor. Müziği hiç bırakmadığını söyleyen Baha, kendisini 'çok yönlü' olarak tanımlıyor ve şu anda birden fazla enstrüman çaldığını dile getiriyor.

Baha'ya sokakta hala "Hülya Avşar'ın sevgilisi" diye takılıyorlar ama o hiçbir şeyden pişman değil.

Baha'ya sokakta hala "Hülya Avşar'ın sevgilisi" diye takılıyorlar ama o hiçbir şeyden pişman değil.

Müzik yolculuğunu anlatan Baha'ya şöhretin artısı ve eksisi sorulduğunda, programın izlerinin bugün bile peşini bırakmadığını gülerek anlatıyor. Arkadaşlarıyla dışarıdayken 'Aha, Hülya Avşar'ın sevgilisi geldi' ya da 'Şu tarafı ısırılan çocuk geldi' diye takılmalara maruz kaldığını, sokakta onu tanıyıp selam verenlerin de olduğunu söylüyor. Keşke yapmasaydım dediği bir an olup olmadığı sorusuna ise 'Şu anda hiçbirinden pişman değilim, hatta aksine' yanıtını veriyor. Eski görüntülerini izledikçe 'Ben neler demişim' diye şaşırdığını, o dönem özgüveninin 'bomba gibi' olduğunu ve bugün de özgüveninin yerinde olduğunu sözlerine ekliyor. Videonun sonunda sohbeti yapan isim, sözleşme krizi gibi dramatik bir hikâye anlatmadığı için 'arkaya duygusal müzik koyamayacağım' diye takılınca Baha, o yıllarda çocuk olduğu için gece programlarına konuk olarak bile gidemediğini hatırlatıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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