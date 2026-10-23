Hülya Avşar'ın Isırdığı Minik Davulcuydu: Yetenek Sizsiniz'in Baha'sının Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı!
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Acun Ilıcalı'nın Yetenek Sizsiniz Türkiye'sinde bateri başına geçtiği anda herkesin kalbini çalan minik Baha'yı hatırlamayan yoktur. Jüride Hülya Avşar'ın dayanamayıp ısırdığı o tatlı yarışmacı, yıllar sonra bir görüntülü görüşmede karşımıza çıktı ve görenleri şaşırttı. Baha Bayırlı'nın bugün ne yaptığını ve o günlere dair söylediklerini sizler için derledik.
Kaynak: Robert Hip Hop / X
Baha Bayırlı, Yetenek Sizsiniz'de Hülya Avşar'ın ısırdığı anla hafızalara kazınmış ve finale kadar yükselmişti.
Yetenek Sizsiniz'in Baha'sı şimdi ne yapıyor sorusunun cevabı mezuniyet ve yurt dışı hedefi oldu.
Baha'ya sokakta hala "Hülya Avşar'ın sevgilisi" diye takılıyorlar ama o hiçbir şeyden pişman değil.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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