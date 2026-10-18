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Bir Zamanlar Herkes Onları İzliyordu: Kaygısızlar Oyuncularının Yıllar Sonraki Halleri Paylaşıldı!

Bir Zamanlar Herkes Onları İzliyordu: Kaygısızlar Oyuncularının Yıllar Sonraki Halleri Paylaşıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 11:01
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90’lı yıllarda çocukluğunu geçirenlerin hafızasında yer eden dizilerden biri hiç kuşkusuz Kaygısızlar. Memnun Kaygısız’ın kalabalık ailesini ve birbirinden renkli karakterlerini izlerken eğlencenin, neşenin dozu tavan yapardı. Aradan geçen 32 yılın ardından içerik üreticisi Murad Salahlı, dizinin sevilen oyuncularıyla çektiği fotoğrafları paylaştı. Oyuncuların yıllar içerisindeki değişimini gözler önüne serdi. Gelin detaylara geçelim…

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1994’te ekranlara gelen Kaygısızlar, üç eşi ve 36 çocuğuyla İstanbul’a gelen Memnun Kaygısız’ın başından geçenleri anlatıyordu.

1994’te ekranlara gelen Kaygısızlar, üç eşi ve 36 çocuğuyla İstanbul’a gelen Memnun Kaygısız’ın başından geçenleri anlatıyordu.

Bu kalabalık aile, asker arkadaşı Berber İsmail’in hayatına dahil olunca birbirinden komik olaylar peşi sıra geldi. Ercan Yazgan, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda ve Çiçek Dilligil gibi usta oyuncuların yer aldığı dizide Şoray Uzun’un canlandırdığı Kültigin de en çok hatırlanan karakterlerden biriydi.

Eleman ile Burcu arasındaki hikaye ise izleyenlerin yıllar sonra bile unutamadığı ayrıntılardan biri oldu. 1998’de sona eren dizi, bugün hala pek çok kişi için çocukluğun en güzel televizyon anılarından biri.

Şoray Uzun ve Çiçek Dilligil, Murad Salahlı ile kameraya poz verdi.

Şoray Uzun ve Çiçek Dilligil, Murad Salahlı ile kameraya poz verdi.

Murad Salahlı'nın paylaştığı karelerde Şoray Uzun, Çiçek Dilligil, Ömer Duran, Tevfik İnceoğlu, Yalçın Avşar, Damla Özen, Ülkü Duru, Ayşen Gruda, Dolunay Soysert ve Bilge Parlak ile birlikte poz verdi. Karelerle birlikte Kaygısızlar'ın o kalabalık sofrasına, Memnun Kaygısız'ın evine ve ekran başında geçirdiğimiz akşamlara bir anda geri gittik.

Ömer Duran ve Tevfik İnceoğlu 👇

Ömer Duran ve Tevfik İnceoğlu 👇

Yalçın Avşar ile Damla Özen 👇

Yalçın Avşar ile Damla Özen 👇

Ülkü Duru ve Ayşen Gruda 👇

Ülkü Duru ve Ayşen Gruda 👇
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Dolunay Soysert ve Bilge Parlak 👇

Dolunay Soysert ve Bilge Parlak 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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