Bir Zamanlar Herkes Onları İzliyordu: Kaygısızlar Oyuncularının Yıllar Sonraki Halleri Paylaşıldı!

Bu kalabalık aile, asker arkadaşı Berber İsmail’in hayatına dahil olunca birbirinden komik olaylar peşi sıra geldi. Ercan Yazgan, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda ve Çiçek Dilligil gibi usta oyuncuların yer aldığı dizide Şoray Uzun’un canlandırdığı Kültigin de en çok hatırlanan karakterlerden biriydi.

Eleman ile Burcu arasındaki hikaye ise izleyenlerin yıllar sonra bile unutamadığı ayrıntılardan biri oldu. 1998’de sona eren dizi, bugün hala pek çok kişi için çocukluğun en güzel televizyon anılarından biri.