Bir Zamanlar Herkes Onları İzliyordu: Kaygısızlar Oyuncularının Yıllar Sonraki Halleri Paylaşıldı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
90’lı yıllarda çocukluğunu geçirenlerin hafızasında yer eden dizilerden biri hiç kuşkusuz Kaygısızlar. Memnun Kaygısız’ın kalabalık ailesini ve birbirinden renkli karakterlerini izlerken eğlencenin, neşenin dozu tavan yapardı. Aradan geçen 32 yılın ardından içerik üreticisi Murad Salahlı, dizinin sevilen oyuncularıyla çektiği fotoğrafları paylaştı. Oyuncuların yıllar içerisindeki değişimini gözler önüne serdi. Gelin detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1994’te ekranlara gelen Kaygısızlar, üç eşi ve 36 çocuğuyla İstanbul’a gelen Memnun Kaygısız’ın başından geçenleri anlatıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şoray Uzun ve Çiçek Dilligil, Murad Salahlı ile kameraya poz verdi.
Ömer Duran ve Tevfik İnceoğlu 👇
Yalçın Avşar ile Damla Özen 👇
Ülkü Duru ve Ayşen Gruda 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dolunay Soysert ve Bilge Parlak 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın