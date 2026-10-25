Tencereye Bir Kepçe Ekleyin: Nohut Yemeği Lokanta Lezzetine Kavuşuyor
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Evde yapılan nohut yemeği bazen ne kadar özenle pişirilse de lokantadaki o dolgun tadı yakalayamıyor. Çoğu zaman eksik olan baharat ya da salça değil, tencereye eklenen sıvının kendisi. Amerikan yemek sitesi The Kitchn'in tarifçisi Meghan Splawn, nohudu düz su yerine et suyunda pişirmenin yemeğe çok daha zengin bir lezzet kazandırdığını vurguluyor. Üstelik bunun için tek gereken, çoğu evde zaten bulunan bir kepçe sıvı.
Kaynak: The Kitchn
Nohudu düz su yerine tavuk suyuyla pişirmek tadı derinleştiriyor
Bir kepçe tavuk suyu yeterli, gerisi sıcak suyla tamamlanıyor
Pirinç pilavı ve turşuyla doyurucu bir sofra kuruluyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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