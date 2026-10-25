Tencereye Bir Kepçe Ekleyin: Nohut Yemeği Lokanta Lezzetine Kavuşuyor

Nohut, kendi başına hafif ve nötr bir tada sahip bir bakliyat. Bu yüzden içinde piştiği sıvının lezzetini kolayca emiyor. Düz suyla pişen nohut sosa yalnızca salçanın ve soğanın tadını taşırken, tavuk suyu işin içine girdiğinde yemek bambaşka bir dolgunluk kazanıyor.

The Kitchn'de nohutlu tavuk çorbası tarifini paylaşan Meghan Splawn da nohudu et suyunun içinde ağır ağır pişirmenin sonucu belirgin biçimde değiştirdiğini anlatıyor. Uzun yıllar ünlü televizyon şefi Alton Brown'ın mutfak ekibinde çalışan Splawn'a göre bu ekstra adım, sıradan bir tencere yemeğini çok daha etkileyici bir hale getiriyor. Tavuk suyundaki doğal aromalar salça ve soğanla birleşerek sosu koyulaştırıyor, tadı da derinleştiriyor.