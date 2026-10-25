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Tencereye Bir Kepçe Ekleyin: Nohut Yemeği Lokanta Lezzetine Kavuşuyor

Tencereye Bir Kepçe Ekleyin: Nohut Yemeği Lokanta Lezzetine Kavuşuyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 09:52
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Evde yapılan nohut yemeği bazen ne kadar özenle pişirilse de lokantadaki o dolgun tadı yakalayamıyor. Çoğu zaman eksik olan baharat ya da salça değil, tencereye eklenen sıvının kendisi. Amerikan yemek sitesi The Kitchn'in tarifçisi Meghan Splawn, nohudu düz su yerine et suyunda pişirmenin yemeğe çok daha zengin bir lezzet kazandırdığını vurguluyor. Üstelik bunun için tek gereken, çoğu evde zaten bulunan bir kepçe sıvı.

Kaynak: The Kitchn

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Nohudu düz su yerine tavuk suyuyla pişirmek tadı derinleştiriyor

Nohudu düz su yerine tavuk suyuyla pişirmek tadı derinleştiriyor

Nohut, kendi başına hafif ve nötr bir tada sahip bir bakliyat. Bu yüzden içinde piştiği sıvının lezzetini kolayca emiyor. Düz suyla pişen nohut sosa yalnızca salçanın ve soğanın tadını taşırken, tavuk suyu işin içine girdiğinde yemek bambaşka bir dolgunluk kazanıyor.

The Kitchn'de nohutlu tavuk çorbası tarifini paylaşan Meghan Splawn da nohudu et suyunun içinde ağır ağır pişirmenin sonucu belirgin biçimde değiştirdiğini anlatıyor. Uzun yıllar ünlü televizyon şefi Alton Brown'ın mutfak ekibinde çalışan Splawn'a göre bu ekstra adım, sıradan bir tencere yemeğini çok daha etkileyici bir hale getiriyor. Tavuk suyundaki doğal aromalar salça ve soğanla birleşerek sosu koyulaştırıyor, tadı da derinleştiriyor.

Bir kepçe tavuk suyu yeterli, gerisi sıcak suyla tamamlanıyor

Bir kepçe tavuk suyu yeterli, gerisi sıcak suyla tamamlanıyor

Bu yöntem için ayrıca tavuk suyu hazırlamaya gerek yok. Evde tavuk haşlandığında tencerede kalan su, nohut yemeği için birebir. Soğan ve salça kavrulup haşlanmış nohut tencereye alındıktan sonra suyun bir kısmının yerine bir kepçe tavuk suyu ekleniyor. Ardından yemeğin kıvamına göre sıcak su ilave edilerek pişirmeye devam ediliyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta tuz. Tavuk suyu çoğu zaman haşlama sırasında tuzlandığı için yemeğe tuzu en sonda, tadına bakarak eklemek daha doğru. Hazır et suyu kullanılacaksa da The Kitchn'in tarifindeki gibi az tuzlu olanı tercih etmek kontrolü elde tutmayı kolaylaştırıyor.

Haşlama suyunun saklanma şekli de önemli. Ev yapımı tavuk suyu buzdolabında bekletilecekse birkaç gün içinde tüketilmeli; hemen kullanılmayacaksa küçük kaplara bölünüp dondurulabilir. Böylece hem tavuk suyu israf olmuyor hem de bir sonraki nohut yemeği için hazırda bekliyor.

Pirinç pilavı ve turşuyla doyurucu bir sofra kuruluyor

Pirinç pilavı ve turşuyla doyurucu bir sofra kuruluyor

Tavuk suyuyla zenginleşen nohut yemeğinin en iyi eşlikçisi yine klasik ikili oluyor. Tereyağlı pirinç pilavı nohudun koyu sosunu çekerken yanına konan bir kase turşu da tadı dengeliyor. Üstüne biraz kırmızı biber yağı gezdirmek ya da yanına ince doğranmış soğan eklemek ise tamamen damak zevkine kalmış.

Bir kepçelik bu küçük değişiklik, ilk lokmada kendini belli ediyor. Bir dahaki sefere tavuk haşladığınızda suyunu dökmeden önce iki kez düşünmekte fayda var.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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