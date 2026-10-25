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İsimlerimiz Kişiliğimizi Etkiliyor mu? Bir Araştırma İsimlerimizle Seçimlerimiz Arasındaki Bağı İnceledi

İsimlerimiz Kişiliğimizi Etkiliyor mu? Bir Araştırma İsimlerimizle Seçimlerimiz Arasındaki Bağı İnceledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.10.2026 - 10:10

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Hayatımız boyunca adımızla binlerce kez çağrılıyor, kimi zaman da bir ismi duyar duymaz o kişi hakkında fikir yürütüyoruz. 'Ömer'ler güvenilir olur' ya da 'Mert'ler cesurdur' gibi kalıp yargıların hepimizin kulağına tanıdık gelmesi de bu yüzden. Peki isimlerimiz yalnızca bizi birbirimizden ayıran bir etiket mi, yoksa kim olduğumuza dair düşüncelerimizi de şekillendiriyor mu?

2023'te Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayımlanan bir araştırma, insanların isimlerinin ilk harfiyle örtüşen mesleklere ve şehirlere yönelme eğilimini inceledi. Ancak bu, isimlerimizin karakterimizi belirlediği anlamına gelmiyor. Bir ismin bize çağrıştırdığı özellikler, çevremizin beklentileri ve yetiştirilme biçimimiz kendimizi nasıl gördüğümüzü etkileyebiliyor. Dizi karakterleri üzerinden anlatılan bu bilgiler izleyenleri kendi isimleri üzerine düşündürdü.

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Peki isimle meslek ve şehir tercihi arasında nasıl bir bağ kuruluyor?

Peki isimle meslek ve şehir tercihi arasında nasıl bir bağ kuruluyor?

Psikolojide bu eğilim, kişinin kendi adının harflerine duyduğu yakınlığı anlatan 'isim-harf etkisi' ve onun üzerine kurulan 'örtük egoizm' kavramlarıyla açıklanıyor. Buna göre insanlar kendileriyle ilişkilendirdikleri şeylere bilinçsizce daha olumlu yaklaşıyor. Haliyle adının baş harfiyle aynı harfle başlayan bir mesleğe ya da şehre kendini biraz daha yakın hissedebiliyor.

Araştırmacılar bu kez insanlara anket uygulamak yerine, internet metinleri, haberler ve kitaplarla eğitilen dil modellerindeki kelime ilişkilerini inceledi. Cinsiyet ile isimlerin ve mesleklerin ne kadar yaygın olduğu gibi etkenler hesaba katıldığında bile isimlerin ilk harfi ile meslek ve yaşanılan şehir arasında tutarlı bir bağ ortaya çıktı. Bu tür etkilerin ne kadar güçlü olduğu ise bilim dünyasında hala tartışılıyor.

Kısacası isim, tercihlerimize küçük bir yön verebilen bir ayrıntı olabilir. Ancak hayatımızın yönünü çizen asıl şey, seçimlerimiz ve başkalarına nasıl davrandığımız.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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