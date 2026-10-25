İsimlerimiz Kişiliğimizi Etkiliyor mu? Bir Araştırma İsimlerimizle Seçimlerimiz Arasındaki Bağı İnceledi

Psikolojide bu eğilim, kişinin kendi adının harflerine duyduğu yakınlığı anlatan 'isim-harf etkisi' ve onun üzerine kurulan 'örtük egoizm' kavramlarıyla açıklanıyor. Buna göre insanlar kendileriyle ilişkilendirdikleri şeylere bilinçsizce daha olumlu yaklaşıyor. Haliyle adının baş harfiyle aynı harfle başlayan bir mesleğe ya da şehre kendini biraz daha yakın hissedebiliyor.

Araştırmacılar bu kez insanlara anket uygulamak yerine, internet metinleri, haberler ve kitaplarla eğitilen dil modellerindeki kelime ilişkilerini inceledi. Cinsiyet ile isimlerin ve mesleklerin ne kadar yaygın olduğu gibi etkenler hesaba katıldığında bile isimlerin ilk harfi ile meslek ve yaşanılan şehir arasında tutarlı bir bağ ortaya çıktı. Bu tür etkilerin ne kadar güçlü olduğu ise bilim dünyasında hala tartışılıyor.

Kısacası isim, tercihlerimize küçük bir yön verebilen bir ayrıntı olabilir. Ancak hayatımızın yönünü çizen asıl şey, seçimlerimiz ve başkalarına nasıl davrandığımız.