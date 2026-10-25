İsimlerimiz Kişiliğimizi Etkiliyor mu? Bir Araştırma İsimlerimizle Seçimlerimiz Arasındaki Bağı İnceledi

Hayatımız boyunca adımızla binlerce kez çağrılıyor, kimi zaman da bir ismi duyar duymaz o kişi hakkında fikir yürütüyoruz. 'Ömer'ler güvenilir olur' ya da 'Mert'ler cesurdur' gibi kalıp yargıların hepimizin kulağına tanıdık gelmesi de bu yüzden. Peki isimlerimiz yalnızca bizi birbirimizden ayıran bir etiket mi, yoksa kim olduğumuza dair düşüncelerimizi de şekillendiriyor mu?
2023'te Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayımlanan bir araştırma, insanların isimlerinin ilk harfiyle örtüşen mesleklere ve şehirlere yönelme eğilimini inceledi. Ancak bu, isimlerimizin karakterimizi belirlediği anlamına gelmiyor. Bir ismin bize çağrıştırdığı özellikler, çevremizin beklentileri ve yetiştirilme biçimimiz kendimizi nasıl gördüğümüzü etkileyebiliyor. Dizi karakterleri üzerinden anlatılan bu bilgiler izleyenleri kendi isimleri üzerine düşündürdü.
Peki isimle meslek ve şehir tercihi arasında nasıl bir bağ kuruluyor?
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