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Psikologlar Açıkladı: Fazla Verilen Para Üstünü İade Eden Kişileri Ayıran 2 Özellik

Psikologlar Açıkladı: Fazla Verilen Para Üstünü İade Eden Kişileri Ayıran 2 Özellik

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 10:13
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Alışveriş sırasında fazla para üstü alan bazı kişiler aradaki farkı cebine koyuyor, bazıları ise geri veriyor. Psikolojiye göre bu karar, kişinin dürüstlüğü ve ahlaki değerleri hakkında ipuçları verebiliyor.

İşte detaylar...

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Fazla parayı geri verenler ahlaki değerlerine daha çok önem veriyor olabilir.

Fazla parayı geri verenler ahlaki değerlerine daha çok önem veriyor olabilir.

Yanlışlıkla verilen parayı iade etmek, kendi çıkarından vazgeçmek anlamına geliyor, hem de çoğu zaman kimse fark etmeyecekken. Bir araştırmada katılımcılardan, kasiyerin onlara 5 euro fazla verdiğini hayal etmeleri ve parayı tutma ya da iade etme yönündeki gerekçeleri değerlendirmeleri istendi.

Araştırmacılara göre parayı tutmak için öne sürülen bahaneler, ahlaki değerleri kimliğinin önemli bir parçası saymayan kişilerde bu tür davranışların tekrarlanmasını kolaylaştırabiliyor.

Bu kişiler güçlü bir adalet duygusuna sahip olabilir.

Bu kişiler güçlü bir adalet duygusuna sahip olabilir.

Parayı iade etmek, maddi bir avantaj elde etmek yerine doğru olanı yapmayı seçmek olarak yorumlanabiliyor.

Yine de bu davranış tek başına, birinin kişiliği ya da adalet duygusu hakkında kesin bir sonuç çıkarmaya yetmiyor.

Bir restoran deneyinde müşterilerin çoğu fazla parayı geri vermedi.

Bir restoran deneyinde müşterilerin çoğu fazla parayı geri vermedi.

2013'te yayımlanan bir çalışmada, bir restoranda 192 müşteriye gereğinden fazla para üstü verildi ve bunların 128'i farkı iade etmedi. Restorana daha önce gelmiş müşteriler, ilk kez gelenlere göre parayı daha sık geri verdi. Yıllar sonra Çekya'daki restoranlarda tekrarlanan deneyde ise müşterilerin yüzde 70'i parayı iade etti.

Sonuçlar, bu kararın yalnızca paraya değil, ahlaki değerlere ve o anki koşullara da bağlı olduğunu düşündürüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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