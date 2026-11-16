Psikologlar Açıkladı: Fazla Verilen Para Üstünü İade Eden Kişileri Ayıran 2 Özellik

Yanlışlıkla verilen parayı iade etmek, kendi çıkarından vazgeçmek anlamına geliyor, hem de çoğu zaman kimse fark etmeyecekken. Bir araştırmada katılımcılardan, kasiyerin onlara 5 euro fazla verdiğini hayal etmeleri ve parayı tutma ya da iade etme yönündeki gerekçeleri değerlendirmeleri istendi.

Araştırmacılara göre parayı tutmak için öne sürülen bahaneler, ahlaki değerleri kimliğinin önemli bir parçası saymayan kişilerde bu tür davranışların tekrarlanmasını kolaylaştırabiliyor.