Psikologlar Açıkladı: Fazla Verilen Para Üstünü İade Eden Kişileri Ayıran 2 Özellik
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Alışveriş sırasında fazla para üstü alan bazı kişiler aradaki farkı cebine koyuyor, bazıları ise geri veriyor. Psikolojiye göre bu karar, kişinin dürüstlüğü ve ahlaki değerleri hakkında ipuçları verebiliyor.
İşte detaylar...
Fazla parayı geri verenler ahlaki değerlerine daha çok önem veriyor olabilir.
Bu kişiler güçlü bir adalet duygusuna sahip olabilir.
Bir restoran deneyinde müşterilerin çoğu fazla parayı geri vermedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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