Psikologlar Açıkladı: Ağzını Şapırdatan İnsanlara Katlanamayan Kişilerin Ortak Noktası
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Bazı insanlar sofrada yemek yerken başkalarının ağızlarından çıkardığı seslere aldırmazken, bazıları da bu sesleri duyar duymaz huzursuz olup masadan uzaklaşmak istiyor. Dışarıdan abartı gibi görünen bu tepki, uzmanlara göre kişinin beyninin çevresel uyaranları işleme biçiminden kaynaklanabiliyor.
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Araştırmalar, bazı insanların çiğneme ve ağız şapırdatma gibi fiziksel seslere diğerlerinden çok daha güçlü tepki verdiğini ortaya koyuyor.
Uzmanlar, rahatsızlık ara sıra yaşanıyorsa endişelenmeye gerek olmadığını ancak yaşamı etkilediğinde destek alınmasını öneriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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