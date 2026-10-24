Psikologlar Açıkladı: Ağzını Şapırdatan İnsanlara Katlanamayan Kişilerin Ortak Noktası

Bazı kişilerde bu tür sesler öfke, tiksinti ya da sıkıntı gibi yoğun duygulara ve kas gerginliği ile kalp atış hızında artış gibi bedensel belirtilere yol açabiliyor. Amerikan Psikiyatri Birliği, bu tepkilerin birinin çiğnemesi, nefes alması ya da boğazını temizlemesi gibi belirli uyaranlarda ortaya çıkabildiğini belirtiyor. Ancak tek bir rahatsızlığın klinik bir tanı için yeterli olmadığı vurgulanıyor.

Uzmanlar, ara sıra duyulan rahatsızlık ile ortak yemekleri, kişisel ilişkileri ve günlük yaşamı etkileyecek düzeydeki yoğun tepkiyi birbirinden ayırmak gerektiğini ifade ediyor. Yer değiştirmek, arka plan gürültüsünü azaltmak ya da kısa bir ara vermek rahatsızlığı hafifletebiliyor. Şikayetler sık yaşanıyor, çatışmalara yol açıyor ya da sosyal buluşmalardan kaçınmaya neden oluyorsa ruh sağlığı uzmanına başvurulması öneriliyor.