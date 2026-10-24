Ünlü Şarkıcı Nev Hayatını Kaybetti

24 Aralık 1968’de İstanbul’da doğan Nevzat Doğansoy, müzik hayatına çocukluk yıllarında mandolin çalarak başladı. Üniversite döneminde elektro gitara yönelen sanatçı, 1995’te Chantage grubuyla sahne deneyimi kazandı.

2000 yılında Teoman’ın Türkiye turnesinde yer alan Nev, 2001’de çıkardığı ilk albümü Her Şeye Rağmen ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Albümdeki “Zor” şarkısı, sanatçının kariyerinde önemli bir çıkış noktası oldu.

Nev, ilerleyen yıllarda “Sen Gibi”, “Işığım ve Gölgem” ve “Bir Nev-i Alaturka” gibi çalışmalarıyla müzik yolculuğunu sürdürdü. Pop-rock tınılarını Türk sanat müziğiyle harmanlayan kendine özgü tarzıyla Türk müzik dünyasında farklı bir yer edindi.