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Ünlü Şarkıcı Nev Hayatını Kaybetti

Ünlü Şarkıcı Nev Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 16:19
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2000’li yıllara damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nev’den acı haber geldi. Sanatçının menajeri İlker Ercan, Nev’in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

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3 Eylül'de evinde bilincini kaybetmişti.

3 Eylül'de evinde bilincini kaybetmişti.

“Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” parçalarıyla tanınan 57 yaşındaki şarkıcı Nev’den acı haber geldi. 3 Eylül’de evinde bilincini kaybetmesinin ardından hastaneye kaldırılan ve karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören sanatçı, ikinci kez entübe edilmişti. Nev’in yaşamını yitirdiğini menajeri İlker Ercan açıkladı.

2000'lerin başında yaptığı şarkılarla adından söz ettirmişti.

2000'lerin başında yaptığı şarkılarla adından söz ettirmişti.

24 Aralık 1968’de İstanbul’da doğan Nevzat Doğansoy, müzik hayatına çocukluk yıllarında mandolin çalarak başladı. Üniversite döneminde elektro gitara yönelen sanatçı, 1995’te Chantage grubuyla sahne deneyimi kazandı.

2000 yılında Teoman’ın Türkiye turnesinde yer alan Nev, 2001’de çıkardığı ilk albümü Her Şeye Rağmen ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Albümdeki “Zor” şarkısı, sanatçının kariyerinde önemli bir çıkış noktası oldu.

Nev, ilerleyen yıllarda “Sen Gibi”, “Işığım ve Gölgem” ve “Bir Nev-i Alaturka” gibi çalışmalarıyla müzik yolculuğunu sürdürdü. Pop-rock tınılarını Türk sanat müziğiyle harmanlayan kendine özgü tarzıyla Türk müzik dünyasında farklı bir yer edindi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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