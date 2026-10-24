Ünlü Şarkıcı Nev Hayatını Kaybetti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2000’li yıllara damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nev’den acı haber geldi. Sanatçının menajeri İlker Ercan, Nev’in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
3 Eylül'de evinde bilincini kaybetmişti.
2000'lerin başında yaptığı şarkılarla adından söz ettirmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın