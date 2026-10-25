Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Hafta boyunca alışveriş listelerinden düşmeyen, kategorilerinde doğrudan 1. sıraya yerleşen ve binlerce kişinin sepetine eklediği en popüler ürünler belli oldu! Ev düzenleyicilerden buharlı pişiricilere, dünya çapında rekorlar kıran başucu kitaplarından cilt bakım favorilerine kadar haftanın en çok satanlarını derledik.

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