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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
25.10.2026 - 10:33
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Hafta boyunca alışveriş listelerinden düşmeyen, kategorilerinde doğrudan 1. sıraya yerleşen ve binlerce kişinin sepetine eklediği en popüler ürünler belli oldu! Ev düzenleyicilerden buharlı pişiricilere, dünya çapında rekorlar kıran başucu kitaplarından cilt bakım favorilerine kadar haftanın en çok satanlarını derledik.

Bu içerik 25.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Sinbo çok fonksiyonlu buharlı pişirici kategorisinde çok satanlar listesinde 1. sırada!

Sinbo çok fonksiyonlu buharlı pişirici kategorisinde çok satanlar listesinde 1. sırada!

800 ml kapasitesi, paslanmaz gizli rezistansı ve şık krem tasarımıyla sağlıklı tarifler hazırlamak isteyenlerin bu hafta en çok tercih ettiği model 749,00 TL fiyatıyla zirvede yer alıyor.

Sinbo SCO-5063 Çok Fonksiyonlu Buharlı Pişirici Krem

Penti pijama, iç giyim ve aksesuarlarda '2 Al 1 Öde' kampanyası haftanın sepet rekorunu kırdı!

Penti pijama, iç giyim ve aksesuarlarda '2 Al 1 Öde' kampanyası haftanın sepet rekorunu kırdı!

Kadın, erkek ve çocuk pijama takımlarından iç giyim ve ev aksesuarlarına kadar uzanan geniş koleksiyonda iki ürün alımına biri hediye avantajıyla sepetler dolup taşıyor.

Penti Pijama ve İç Giyim Koleksiyonu

Orret Home dolap içi raylı organizer çekmece çok satanlar 1.si ve son 365 günün dip fiyatında!

Orret Home dolap içi raylı organizer çekmece çok satanlar 1.si ve son 365 günün dip fiyatında!

Mutfak ve banyo dolaplarında karmaşaya son veren çekilebilir raylı plastik sepet, haftanın en çok sipariş edilen düzenleyicisi olarak 300 TL net fiyatla satışta.

Orret Home Dolap İçi Raylı Organizer Çekmece Büyük Boy

Ikigai: Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı haftalardır çok satanlar zirvesini bırakmıyor!

Ikigai: Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı haftalardır çok satanlar zirvesini bırakmıyor!

Hayat amacını bulma, dingin ve sağlıklı bir ömür sürme rehberi olarak milyonların başucu kitabı haline gelen modern klasik, kitap kategorisinde haftanın en çok sepete eklenen eseri olmaya devam ediyor.

Ikigai: Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı - Héctor García ve Francesc Miralles

Tubia nakış baskılı oversize kısa kadın sweatshirt net 249,90 TL ve '3 Al 2 Öde' fırsatıyla!

Tubia nakış baskılı oversize kısa kadın sweatshirt net 249,90 TL ve '3 Al 2 Öde' fırsatıyla!

Şık siyah rengiyle haftanın en çok satan kadın üst giyim modellerinden biri olan sweatshirt 249,90 TL fiyatıyla satışta; üstelik TUBİACOM satıcılı ürünlerde geçerli 3 al 2 öde avantajıyla sepete ekleniyor.

Tubia Kadın Siyah Nakış Baskılı Oversize Kısa Sweatshirt 

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Philips 5000 serisi 10'u 1 arada erkek bakım seti erkeklerin en çok tercih ettiği tıraş kiti!

Philips 5000 serisi 10'u 1 arada erkek bakım seti erkeklerin en çok tercih ettiği tıraş kiti!

Saç, sakal, yüz ve vücut için geliştirilen ıslak-kuru kullanım özellikli çok amaçlı başlıklarıyla 2.199 TL yerine 1.949,00 TL fırsatıyla haftanın en çok satan kişisel bakım cihazı oldu.

Philips MG5922/15 5000 Serisi 10in1 Islak Kuru Erkek Bakım Seti

Nacarev mega boy baza altı düzenleyici ekose hurç 2'li set sepette 499 TL yerine net 199,60 TL!

Nacarev mega boy baza altı düzenleyici ekose hurç 2'li set sepette 499 TL yerine net 199,60 TL!

Yorgan, yastık ve mevsimlik kıyafetleri tozdan koruyan 75x40x20 cm ölçülerindeki 2 adet mega boy ekose hurç seti, ev düzenleme kategorisinde haftanın en çok satanları arasında yerini alıyor.

Nacarev 2 Adet Mega Boy Ekose Desenli Baza Altı Hurç Seti

Proteinocean Whey Isolate çikolata-muz aromalı protein tozu sporcuların 1 numaralı tercihi!

Proteinocean Whey Isolate çikolata-muz aromalı protein tozu sporcuların 1 numaralı tercihi!

%90 protein oranına sahip saf izole formülü, B6 vitamini ve sindirim enzimi ilavesiyle 2.299 TL yerine %39 indirimle 1.399,00 TL'ye düşerek haftanın en çok sipariş edilen sporcu takviyesi oldu.

Proteinocean Isolate Whey Protein Tozu Çikolata ve Muz 400 g

English Home Cosmic cam tereyağlık ayın ürünü etiketiyle 1 alana 1 bedava fırsatında!

English Home Cosmic cam tereyağlık ayın ürünü etiketiyle 1 alana 1 bedava fırsatında!

21x8x7 cm şeffaf kesme cam deseniyle kahvaltı sofralarına zarafet katan kapaklı tereyağlık, haftanın en çok satan mutfak parçası olarak 329 TL fiyatıyla 1 alana 1 bedava kampanyasında.

English Home Cosmic Şeffaf Cam Tereyağlık 21x8x7 cm

Bioderma Atoderm Cream Ultra kuru ciltler için nemlendirici %25 indirim kuponuyla kapışılıyor!

Bioderma Atoderm Cream Ultra kuru ciltler için nemlendirici %25 indirim kuponuyla kapışılıyor!

Bebek, çocuk ve yetişkinlerin kullanımına uygun B3 ve E vitaminli 500 ml zengin formülüyle cilt bariyerini onaran yoğun bakım kremi, tüm Bioderma ürünlerinde geçerli %25 kupon avantajıyla haftanın en çok satan dermokozmetik ürünü.

Bioderma Atoderm Cream Ultra Nemlendirici Yüz ve Vücut Bakım Kremi 500 ml

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Siveno %100 doğal roll-on çeşitlerinde '3 Al 2 Öde' ve FARKINDALIK15 koduyla çifte fırsat!

Siveno %100 doğal roll-on çeşitlerinde '3 Al 2 Öde' ve FARKINDALIK15 koduyla çifte fırsat!

Katkısız ve saf formülüyle leke bırakmayan popüler doğal roll-on çeşitlerinde sepette 3 al 2 öde devam ederken, farkındalık ayına özel FARKINDALIK15 koduyla 600 TL üzerine ek %15 kupon indirimi sunuluyor.

Siveno Doğal İçerikli Roll-On Deodorant Koleksiyonu

D'S Damat acı kahve Oxford düğmeli yaka pamuklu erkek gömlek 2 alımda adet 1.274,25 TL!

D'S Damat acı kahve Oxford düğmeli yaka pamuklu erkek gömlek 2 alımda adet 1.274,25 TL!

Kolay ütülenebilir %100 pamuk dokusu ve trend acı kahve tonuyla 1.699 TL yerine sepette 2 al %30 indirimiyle haftanın en çok satan gömleği oldu.

D'S Damat Slim Fit Acı Kahve Oxford Düğmeli Yaka Pamuklu Gömlek

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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