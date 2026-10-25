Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
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Hafta boyunca alışveriş listelerinden düşmeyen, kategorilerinde doğrudan 1. sıraya yerleşen ve binlerce kişinin sepetine eklediği en popüler ürünler belli oldu! Ev düzenleyicilerden buharlı pişiricilere, dünya çapında rekorlar kıran başucu kitaplarından cilt bakım favorilerine kadar haftanın en çok satanlarını derledik.
Bu içerik 25.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Sinbo çok fonksiyonlu buharlı pişirici kategorisinde çok satanlar listesinde 1. sırada!
Penti pijama, iç giyim ve aksesuarlarda '2 Al 1 Öde' kampanyası haftanın sepet rekorunu kırdı!
Orret Home dolap içi raylı organizer çekmece çok satanlar 1.si ve son 365 günün dip fiyatında!
Ikigai: Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı haftalardır çok satanlar zirvesini bırakmıyor!
Tubia nakış baskılı oversize kısa kadın sweatshirt net 249,90 TL ve '3 Al 2 Öde' fırsatıyla!
Philips 5000 serisi 10'u 1 arada erkek bakım seti erkeklerin en çok tercih ettiği tıraş kiti!
Nacarev mega boy baza altı düzenleyici ekose hurç 2'li set sepette 499 TL yerine net 199,60 TL!
Proteinocean Whey Isolate çikolata-muz aromalı protein tozu sporcuların 1 numaralı tercihi!
English Home Cosmic cam tereyağlık ayın ürünü etiketiyle 1 alana 1 bedava fırsatında!
Bioderma Atoderm Cream Ultra kuru ciltler için nemlendirici %25 indirim kuponuyla kapışılıyor!
Siveno %100 doğal roll-on çeşitlerinde '3 Al 2 Öde' ve FARKINDALIK15 koduyla çifte fırsat!
D'S Damat acı kahve Oxford düğmeli yaka pamuklu erkek gömlek 2 alımda adet 1.274,25 TL!
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