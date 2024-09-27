Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Açıkladı: "Türkiye 21 Yılda 268 Milyar Dolar Yatırım Çekti"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Açıkladı: "Türkiye 21 Yılda 268 Milyar Dolar Yatırım Çekti"

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
27.09.2024 - 23:14

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin son 21 yılda 268 milyar dolar tutarında yatırım çektiğini belirtti. Aynı zamanda bu süreçte küresel sermayeli şirket sayısının da 6 binden 83 bine yükseldiğini dile getirdi. İşte, Bakan Şimşek'in konuşmasına dair önemli detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bakan Şimşek, Kırıkkale’de düzenlenen "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, Kırıkkale’de düzenlenen "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi’nde iş insanlarıyla buluşan Bakan Şimşek; altyapı, insan kaynağı ve yatırım teşviklerinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca son 20 yılda bu alanlarda büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Eskiden bütçenin yüzde 43’ü faize gidiyordu. Şimdi bütçenin sadece yüzde 11’i faize gidiyor."

"Eskiden bütçenin yüzde 43’ü faize gidiyordu. Şimdi bütçenin sadece yüzde 11’i faize gidiyor."

Bütçede faiz giderlerinin düşmesi sonucu sağlık, ulaşım ve eğitim gibi alanlara daha fazla yatırım yapıldığını vurgulayan Bakan Şimşek, 21 yılda Türkiye'nin 268 milyar dolar yatırım çektiğini ve küresel sermayeli şirket sayısının 83 bine yükseldiğini açıkladı.

Burada fark yaratan noktanın faiz olduğunu da belirten Şimşek, eskiden bütçenin yüzde 43'ünün faize gittiğini, şimdilerde ise bu oran sadece yüzde 11 olduğu için diğer alanlara daha fazla yatırım yapıldığını ifade etti.

''Hizmet kalitesini artırdık.''

''Hizmet kalitesini artırdık.''

Yenilenebilir enerji payının yüzde 55'e yükseldiğini de ifade eden Bakan Şimşek, enerjide dönüşüm konusunda epey mesafe katettiğimizi ve yenilenebilir enerji payının yüzde 39'dan yüzde 55 seviyelerine yükseldiğini açıkladı.

Önümüzdeki 10 yıl içinde hedefin yüzde 60 seviyeleri olduğunu da ekleyen Şimşek, elektrik, doğal gaz ve dağıtım hatlarına yapılan ciddi yatırımlar sayesinde vatandaşın hizmet kalitesini artırdıklarını belirtti.

''Biraz sabırlı olmamız lazım.''

''Biraz sabırlı olmamız lazım.''

Esnaf ve çiftçilere verilen desteğin de arttığını belirten Bakan Şimşek, 2004 yılında 204 bin çiftçiye destek verilirken, bugün bu sayının 1 milyon 318 bin civarına geldiğine vurgu yaptı. Aynı zamanda verilen kredi tutarının da 27 kat arttığını ekleyen Şimşek, tarımsal desteklerin de 19 kat arttığını ifade etti. 

Son olarak, eskiden 63 bin esnafa kredi verilirken, günümüzde bu sayının 441 bin olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde vade konusundaki sorunları çözerek maliyetlerin aşağıya çekileceğini ve biraz sabırlı olmamız gerektiğini sözlerine ekledi.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
SsS

zenginlere bile sabırlı olun diyolar, bize sıra gelmez. hatta bizden daha çok ekmek çıkar bunlara. fıçındaki dona sahip çık türkiye. ya da çıkma donsuz kal b... Devamını Gör

Bozkurt

Reis son iki senede 13 defa sabır istemişti. Şimdi sıra Şimşek'te.