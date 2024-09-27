Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Açıkladı: "Türkiye 21 Yılda 268 Milyar Dolar Yatırım Çekti"

Esnaf ve çiftçilere verilen desteğin de arttığını belirten Bakan Şimşek, 2004 yılında 204 bin çiftçiye destek verilirken, bugün bu sayının 1 milyon 318 bin civarına geldiğine vurgu yaptı. Aynı zamanda verilen kredi tutarının da 27 kat arttığını ekleyen Şimşek, tarımsal desteklerin de 19 kat arttığını ifade etti.

Son olarak, eskiden 63 bin esnafa kredi verilirken, günümüzde bu sayının 441 bin olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde vade konusundaki sorunları çözerek maliyetlerin aşağıya çekileceğini ve biraz sabırlı olmamız gerektiğini sözlerine ekledi.