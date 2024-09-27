Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Açıkladı: "Türkiye 21 Yılda 268 Milyar Dolar Yatırım Çekti"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Açıkladı: "Türkiye 21 Yılda 268 Milyar Dolar Yatırım Çekti"
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin son 21 yılda 268 milyar dolar tutarında yatırım çektiğini belirtti. Aynı zamanda bu süreçte küresel sermayeli şirket sayısının da 6 binden 83 bine yükseldiğini dile getirdi. İşte, Bakan Şimşek'in konuşmasına dair önemli detaylar...
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Bakan Şimşek, Kırıkkale’de düzenlenen "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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"Eskiden bütçenin yüzde 43’ü faize gidiyordu. Şimdi bütçenin sadece yüzde 11’i faize gidiyor."
''Hizmet kalitesini artırdık.''
''Biraz sabırlı olmamız lazım.''
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zenginlere bile sabırlı olun diyolar, bize sıra gelmez. hatta bizden daha çok ekmek çıkar bunlara. fıçındaki dona sahip çık türkiye. ya da çıkma donsuz kal b... Devamını Gör
Reis son iki senede 13 defa sabır istemişti. Şimdi sıra Şimşek'te.