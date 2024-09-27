27 Eylül Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
27 Eylül Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 27 Eylül Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Mahkemeden sürücülere emsal bir karar çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre, yeni kararla birlikte, daha önce uygulanan bazı trafik cezalarının iptal edilmesine ve ödenen paraların iadesine karar verildi.
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin ilk kez konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, önce kanunlara yüklendi sonra da idam çağrısında bulundu. “Kanunlarda caydırıcılık var mı? diye soran Başkan Erbaş, ''İsterseniz bin sene ceza verin. Adam 'ben yatarım, nasıl olsa yemeğimi suyumu veriyorlar' diyor. Caydırıcı olması lazım, ölümse ölüm, idamsa idam” dedi.
Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda ortalık karıştı. Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hitabından hemen önce salondan ayrıldı.
İsrail yine Lübnan'a saldırı gerçekleştirdi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta peş peşe patlama sesleri duyuldu.
Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ancak sağlık durumunun kötüye gittiği açıklandı. Bebeğin vücudunda 42 diş izi tespit edilmişti.
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Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması ile ilgili ailenin yaptığı başvuru kabul edilmişti. Münevver Karabulut cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinin haberine göre, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı gün belli oldu. Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim Perşembe günü açılacak, DNA testi için numune alınacak.
Almanya'nın, Türk vatandaşı sığınmacılar için harekete geçtiği iddia edildi.. Alman basınında çıkan haberlere göre, ilk etapta 200 kişi sınır dışı edilecek ve bu sayı zamanla haftada 500’e kadar yükselebileceği öne sürüldü. İddialar üzerine Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türklerin Türkiye’ye geri dönüşleri hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.
Tokat Diş Hastanesi'nde tekniker olarak çalıştığı öğrenilen Ö.S. isimli kadının, 10 yaşındaki küçük çocuğu öldüresiye darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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