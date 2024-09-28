Ruhsatsız Silah Operasyonu: Toplam 2 Bin 511 Silah Ele Geçirildi
Ruhsatsız Silah Operasyonu: Toplam 2 Bin 511 Silah Ele Geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Mercek-26” isimli operasyonla silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlara karşı harekete geçildiğini ve toplam 2 bin 511 silahın yakalandığını açıkladı. Ayrıca 2 bin 310 kişi hakkında da işlem yapıldı.
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Türkiye’de son yıllarda silahlı saldırı sayısında yaşanan artış haberlere yansıyor. Trafikte ufak bir tartışmada bile silahlar patlayabiliyor.
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Artan silahlı vakalar sonrasında 81 ilde harekete geçen ekipler, silah kaçakçılığına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-26” operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar sonucu evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız bin 271 ruhsatsız tabanca, 534 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 43 uzun namlulu tüfek, 663 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 511 silah ele geçirildi. Ayrıca 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İlk 5 şehirlerde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler ise şu şekilde; “İstanbul'da 265 tabanca, 40 av tüfeği ele geçirildi. 318 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da 85 tabanca, 123 av tüfeği ele geçirildi. 96 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 85 tabanca, 30 av tüfeği ele geçirildi. 129 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 66 tabanca, 20 av tüfeği ele geçirildi. 100 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 43 tabanca, 34 av tüfeği ele geçirildi. 125 şüpheli gözaltına alındı."
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sayılar doğruysa yakalanıpta işlem yapılmayanlar var🤔