Ruhsatsız Silah Operasyonu: Toplam 2 Bin 511 Silah Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Mercek-26” isimli operasyonla silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlara karşı harekete geçildiğini ve toplam 2 bin 511 silahın yakalandığını açıkladı. Ayrıca 2 bin 310 kişi hakkında da işlem yapıldı.