Hastane Aciline Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı

İstanbul’da bulunan Bahçelievler Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne dün gece silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, 1’i polis, 1’i jandarma olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.