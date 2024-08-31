Hastane Aciline Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
Hastane Aciline Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
İstanbul’da bulunan Bahçelievler Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne dün gece silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, 1’i polis, 1’i jandarma olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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Korkunç olay dün gece saat 02.30 sularında gerçekleşti.
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Bahçelievler Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünün önüne gelen saldırganlar, hastaneye doğru ateş açmaya başladı.
Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, 1'i hastane polisi, 1'i hastane jandarması, 1'i hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Polis ekiplerinin kaçan saldırganları tespit edip yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemeler sürüyor.
Olay yerinden görüntüler 👇
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