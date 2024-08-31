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Hastane Aciline Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı

Hastane Aciline Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı

Bahçelievler
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.08.2024 - 08:17

İstanbul’da bulunan Bahçelievler Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne dün gece silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, 1’i polis, 1’i jandarma olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Korkunç olay dün gece saat 02.30 sularında gerçekleşti.

Korkunç olay dün gece saat 02.30 sularında gerçekleşti.

Bahçelievler Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünün önüne gelen saldırganlar, hastaneye doğru ateş açmaya başladı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünün önüne gelen saldırganlar, hastaneye doğru ateş açmaya başladı.

Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, 1'i hastane polisi, 1'i hastane jandarması, 1'i hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, 1'i hastane polisi, 1'i hastane jandarması, 1'i hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Polis ekiplerinin kaçan saldırganları tespit edip yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemeler sürüyor.

Polis ekiplerinin kaçan saldırganları tespit edip yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemeler sürüyor.

Olay yerinden görüntüler 👇

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