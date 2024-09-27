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İşverenler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Kölelik Yasası İstemiş

İşverenler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Kölelik Yasası İstemiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
27.09.2024 - 13:04

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun düzenlediği toplantıda oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldi.

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İşverenler, ekonomik krizin yükünü işçilerden çıkarmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'dan bazı taleplerde bulundu.

İşverenler, ekonomik krizin yükünü işçilerden çıkarmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'dan bazı taleplerde bulundu.

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, bu talepler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun düzenlediği toplantının basına kapalı bölümünde Bakan Işıkhan'a iletildi.

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, bu talepler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun düzenlediği toplantının basına kapalı bölümünde Bakan Işıkhan'a iletildi.

İşverenlerin, çalışanların iş yerini kolayca değiştirmesini engelleyecek önlemler talep ettikleri bildiriliyor:

İşverenlerin, çalışanların iş yerini kolayca değiştirmesini engelleyecek önlemler talep ettikleri bildiriliyor:

Bir oda başkanının, “Bizim 1-2 yıl boyunca sıfırdan yetiştirdiğimiz elemanlar, çok küçük maaş farklarıyla hemen başka işyerine geçiyor. Oysa kamuda bir kurumdan başka birine geçmek için önceki kurumundan muvafakat isteniyor. Özel sektörde de benzer bir uygulama olabilir” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

Özel sektörün istihdam sorununa çözüm olarak, kamuda çalışmanın ön koşulu olarak özel sektörde en az 3 yıl çalışma süresinin getirilmesi de talepler arasında yer aldı.

Özel sektörün istihdam sorununa çözüm olarak, kamuda çalışmanın ön koşulu olarak özel sektörde en az 3 yıl çalışma süresinin getirilmesi de talepler arasında yer aldı.

Toplantıda işverenler, işçi-işveren davalarının büyük bir çoğunluğunun işçi lehine sonuçlanmasından şikayet ettiklerini vurguladılar. Ayrıca, 10 yıldan 5 yıla indirilen zaman aşımı süresinin 1 yıla düşürülmesi yönündeki taleplerini de ilettiler.

Toplantıda işverenler, işçi-işveren davalarının büyük bir çoğunluğunun işçi lehine sonuçlanmasından şikayet ettiklerini vurguladılar. Ayrıca, 10 yıldan 5 yıla indirilen zaman aşımı süresinin 1 yıla düşürülmesi yönündeki taleplerini de ilettiler.
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fsafdas

Oha çüş!

Buda Neki

tabi ya , kırbaç da serbest olsun.

pinko

Paşalarıma bak sen. Bir kırbaç istememişler.