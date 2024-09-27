İşverenler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Kölelik Yasası İstemiş

Bir oda başkanının, “Bizim 1-2 yıl boyunca sıfırdan yetiştirdiğimiz elemanlar, çok küçük maaş farklarıyla hemen başka işyerine geçiyor. Oysa kamuda bir kurumdan başka birine geçmek için önceki kurumundan muvafakat isteniyor. Özel sektörde de benzer bir uygulama olabilir” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.