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14 Yaşındaki Mafya Liderini Tiktok Sevdası Ele Verdi

14 Yaşındaki Mafya Liderini Tiktok Sevdası Ele Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
27.09.2024 - 11:43

İtalya'da 14 yaşındaki bir mafya lideri tutuklandı. Polisin verdiği bilgiye göre, Gabriele adındaki genç, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarından etkilenerek 'kendi çetesini' oluşturdu.

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Rapora göre, 14 yaşındaki çocuk, Napoli'nin tanınmış mahallelerinden Case Nuove'de yaşayan gençlerden oluşan bir çetenin lideriydi. Çetesinin büyüme alanı ise Tiktok oldu.

Rapora göre, 14 yaşındaki çocuk, Napoli'nin tanınmış mahallelerinden Case Nuove'de yaşayan gençlerden oluşan bir çetenin lideriydi. Çetesinin büyüme alanı ise Tiktok oldu.

Reşit olmamasına rağmen, iki cinayete teşebbüs suçundan sabıkası bulunan Gabriele, bu suçlardan şartlı tahliye edilmişti. Çetesi, genellikle sarhoş bar müşterilerini hedef alarak soygun yapmak ve motosiklet çalmak gibi suçlarla ilgileniyordu.

Reşit olmamasına rağmen, iki cinayete teşebbüs suçundan sabıkası bulunan Gabriele, bu suçlardan şartlı tahliye edilmişti. Çetesi, genellikle sarhoş bar müşterilerini hedef alarak soygun yapmak ve motosiklet çalmak gibi suçlarla ilgileniyordu.

Devamında, okulda bir öğrenciyle 'yan bakma' nedeniyle tartışan ve çocuğu silahla vuran 14 yaşındaki Gabriele, şehirden kaçtı. Kaçak durumda olmasına rağmen TikTok'ta dövmesini ve yüzünü gösteren videolar paylaştı. Polis, bu videoları inceleyerek onu yakalamayı başardı.

Devamında, okulda bir öğrenciyle 'yan bakma' nedeniyle tartışan ve çocuğu silahla vuran 14 yaşındaki Gabriele, şehirden kaçtı. Kaçak durumda olmasına rağmen TikTok'ta dövmesini ve yüzünü gösteren videolar paylaştı. Polis, bu videoları inceleyerek onu yakalamayı başardı.

Tutuklandığında gerçek bir mafya gibi davranan Gabriele, polislere meydan okuyarak soruları yanıtlamadı ve hakaretlerde bulundu. Ancak, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu anladığında gözyaşlarına boğuldu.

Tutuklandığında gerçek bir mafya gibi davranan Gabriele, polislere meydan okuyarak soruları yanıtlamadı ve hakaretlerde bulundu. Ancak, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu anladığında gözyaşlarına boğuldu.

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