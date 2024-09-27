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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Şifrelere El Attı: Basit Şifreler Kalkıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Şifrelere El Attı: Basit Şifreler Kalkıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
27.09.2024 - 12:15

Güvenlik açığı nedeniyle kolayca tahmin edilebilen banka şifreleri, ciddi bir risk oluşturuyor. Bu durumu önlemek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bu tür şifreleri yasaklamak amacıyla çalışma başlattı.

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Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre şifreler değişecek! Bankacılık sektöründe müşteri güvenliğini artırmak için yeni bir adım atılıyor. Tahmin edilmesi kolay şifreler yasak kapsamına alınacak.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre şifreler değişecek! Bankacılık sektöründe müşteri güvenliğini artırmak için yeni bir adım atılıyor. Tahmin edilmesi kolay şifreler yasak kapsamına alınacak.

Tahmin edilmesi kolay şifre kullananlar, ATM'lerde işlem yaparken uyarı sonrasında şifrelerini değiştirmek zorunda kalacaklar.

Tahmin edilmesi kolay şifre kullananlar, ATM'lerde işlem yaparken uyarı sonrasında şifrelerini değiştirmek zorunda kalacaklar.

Doğum tarihi, il plaka kodu ve futbol takımlarının kuruluş tarihleri gibi şifreler, yasak kapsamına alınacak. Düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Doğum tarihi, il plaka kodu ve futbol takımlarının kuruluş tarihleri gibi şifreler, yasak kapsamına alınacak. Düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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