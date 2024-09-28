Sadece Sonlarını Bildiği Şarkıyı Söyleyen Tatlı Kız Enerjisiyle Hepimizi Tebessüm Ettirdi

@usluuumerveee adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, dünyalar tatlısı kızının şarkı söyleyerek dans ettiği anları paylaşmasıyla viral oldu. Tatlı kızın o anlarına gelin birlikte bakalım.
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Serdar Ortaç’ın Ayrılmam şarkısıyla dans eden kız, şarkıdaki kelimelerin yalnızca son hecesini tekrarlıyordu.
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Hal böyle olunca ortaya çıkan video öylesine tatlıydı ki, hepimiz o anları izlerken pamuk gibi olduk.
İşte o anlar 👇
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