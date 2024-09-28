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Sadece Sonlarını Bildiği Şarkıyı Söyleyen Tatlı Kız Enerjisiyle Hepimizi Tebessüm Ettirdi

Sadece Sonlarını Bildiği Şarkıyı Söyleyen Tatlı Kız Enerjisiyle Hepimizi Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 11:11

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@usluuumerveee adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, dünyalar tatlısı kızının şarkı söyleyerek dans ettiği anları paylaşmasıyla viral oldu. Tatlı kızın o anlarına gelin birlikte bakalım.

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Serdar Ortaç’ın Ayrılmam şarkısıyla dans eden kız, şarkıdaki kelimelerin yalnızca son hecesini tekrarlıyordu.

Serdar Ortaç’ın Ayrılmam şarkısıyla dans eden kız, şarkıdaki kelimelerin yalnızca son hecesini tekrarlıyordu.

Hal böyle olunca ortaya çıkan video öylesine tatlıydı ki, hepimiz o anları izlerken pamuk gibi olduk.

Hal böyle olunca ortaya çıkan video öylesine tatlıydı ki, hepimiz o anları izlerken pamuk gibi olduk.

İşte o anlar 👇

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