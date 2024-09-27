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Çaydanlık Şakasını Yanlış Anlayan Adam Eşinin Üstüne Dolu Çaydanlığı Dökünce Ortam Gerildi

Çaydanlık Şakasını Yanlış Anlayan Adam Eşinin Üstüne Dolu Çaydanlığı Dökünce Ortam Gerildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 13:25

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@aleyna_gz adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kullanıcı, eşinin çaydanlık şakası yapmak istediği anları paylaştı. Biliyorsunuz ki çaydanlık şakası yapılırken aslında içi boş oluyor. Ancak eşi durumu biraz yanlış anlamıştı.

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Dolu çaydanlık ile kadının üzerine gelen adam bir de onu dökünce ortam biraz gerildi.

Dolu çaydanlık ile kadının üzerine gelen adam bir de onu dökünce ortam biraz gerildi.

Kadının surat ifadesi yaşadığı siniri anlatmaya yetmişti.

Kadının surat ifadesi yaşadığı siniri anlatmaya yetmişti.

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