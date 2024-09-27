Çaydanlık Şakasını Yanlış Anlayan Adam Eşinin Üstüne Dolu Çaydanlığı Dökünce Ortam Gerildi

@aleyna_gz adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kullanıcı, eşinin çaydanlık şakası yapmak istediği anları paylaştı. Biliyorsunuz ki çaydanlık şakası yapılırken aslında içi boş oluyor. Ancak eşi durumu biraz yanlış anlamıştı.