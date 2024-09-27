Caretta Carettanın Deniz Anası Yediği Belgesel Tadında Anları Doğa Koruma ve Milli Parklar Sayfası Paylaştı

Ekosisteme dair görüntüler kimileri için üzücü olabilse de kimileri için oldukça etkileyici anlar olabiliyor. Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü caretta carretanın deniz anasını yediği görüntüleri paylaşmasıyla sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: İHA