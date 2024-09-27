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Caretta Carettanın Deniz Anası Yediği Belgesel Tadında Anları Doğa Koruma ve Milli Parklar Sayfası Paylaştı

Caretta Carettanın Deniz Anası Yediği Belgesel Tadında Anları Doğa Koruma ve Milli Parklar Sayfası Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 11:11

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Ekosisteme dair görüntüler kimileri için üzücü olabilse de kimileri için oldukça etkileyici anlar olabiliyor. Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü caretta carretanın deniz anasını yediği görüntüleri paylaşmasıyla sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: İHA

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Caretta carettaların deniz analarıyla beslendiğini ifade eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, denizlere atılan plastiklerin benzerlik sebebiyle sıkıntı teşkil ettiğini anlattı.

Caretta carettaların deniz analarıyla beslendiğini ifade eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, denizlere atılan plastiklerin benzerlik sebebiyle sıkıntı teşkil ettiğini anlattı.

Caretta carettaların plastik atıkları deniz anası sanarak tükettiğini ardından ise hayatlarını kaybettiklerini de ekledi.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da konu hakkında konuştu ve caretta carettaların plastik tüketimi için, “Sindirim sistemini tıkıyor, dolayısıyla plastiği eritemiyor. Bu nedenle birçok deniz kaplumbağasının öldüğü literatürlerde de belirtiliyor" sözlerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da konu hakkında konuştu ve caretta carettaların plastik tüketimi için, “Sindirim sistemini tıkıyor, dolayısıyla plastiği eritemiyor. Bu nedenle birçok deniz kaplumbağasının öldüğü literatürlerde de belirtiliyor" sözlerini kullandı.

İşte o büyüleyici anlar 👇

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