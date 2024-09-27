Caretta Carettanın Deniz Anası Yediği Belgesel Tadında Anları Doğa Koruma ve Milli Parklar Sayfası Paylaştı

Ekosisteme dair görüntüler kimileri için üzücü olabilse de kimileri için oldukça etkileyici anlar olabiliyor. Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü caretta carretanın deniz anasını yediği görüntüleri paylaşmasıyla sosyal medyada viral oldu.
Kaynak: İHA
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Caretta carettaların deniz analarıyla beslendiğini ifade eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, denizlere atılan plastiklerin benzerlik sebebiyle sıkıntı teşkil ettiğini anlattı.
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Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da konu hakkında konuştu ve caretta carettaların plastik tüketimi için, “Sindirim sistemini tıkıyor, dolayısıyla plastiği eritemiyor. Bu nedenle birçok deniz kaplumbağasının öldüğü literatürlerde de belirtiliyor" sözlerini kullandı.
İşte o büyüleyici anlar 👇
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