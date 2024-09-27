Eskişehir’de İlginç Anlar: Arkadaşının Motoru Arızalanınca Ayağıyla İttirerek Sürmesine Yardım Eden Motorcu

Eskişehir’de Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı‘nda yaşanan ilginç anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından kayda alındı. İki motosiklet sürücüsü trafikte seyrederken bir motor arızalanmıştı.
Kaynak: İHA
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Hal böyle olunca ikili durmak yerine, arızalanan motoru iterek yollarına devam etmeye karar verdiler.
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Bir süre bu şekilde seyrederek trafiği tehlikeye atan ikili, trafik polisleri tarafından uyarıldı.
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