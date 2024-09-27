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Eskişehir’de İlginç Anlar: Arkadaşının Motoru Arızalanınca Ayağıyla İttirerek Sürmesine Yardım Eden Motorcu

Eskişehir’de İlginç Anlar: Arkadaşının Motoru Arızalanınca Ayağıyla İttirerek Sürmesine Yardım Eden Motorcu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 09:38

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Eskişehir’de Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı‘nda yaşanan ilginç anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından kayda alındı. İki motosiklet sürücüsü trafikte seyrederken bir motor arızalanmıştı.

Kaynak: İHA

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Hal böyle olunca ikili durmak yerine, arızalanan motoru iterek yollarına devam etmeye karar verdiler.

Hal böyle olunca ikili durmak yerine, arızalanan motoru iterek yollarına devam etmeye karar verdiler.

Bir süre bu şekilde seyrederek trafiği tehlikeye atan ikili, trafik polisleri tarafından uyarıldı.

Bir süre bu şekilde seyrederek trafiği tehlikeye atan ikili, trafik polisleri tarafından uyarıldı.

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