Eskişehir’de İlginç Anlar: Arkadaşının Motoru Arızalanınca Ayağıyla İttirerek Sürmesine Yardım Eden Motorcu

Bikini Giymek İstediği İçin Kocasının 50 Milyon Dolarlık Ada Aldığını Söyleyen Kadın Hayrete Düşürdü

Filenin Sultanları'nın Yıldızı Ebrar Karakurt'tan Rafa Silva Paylaşımı: "Biz Hapşıralım Sen Çok Yaşa"