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Cinsiyet Partisinde Heyecandan Yükselen Sesler Karşısında Korkudan Ne Yapacağını Bilemeyen Tatlı Bebek

Cinsiyet Partisinde Heyecandan Yükselen Sesler Karşısında Korkudan Ne Yapacağını Bilemeyen Tatlı Bebek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 09:24

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@mervemeted adlı Instagram kullanıcısı, cinsiyet partilerinden bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Dünyalar tatlısı ilk çocukları masada oturuyor, konuklar ve ebeveynler de pastadan çıkacak rengin heyecanını yaşıyordu.

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Ama sesler, heyecanın da etkisiyle olması gerekenden fazla yükselince tatlı bebiş neye uğradığını şaşırdı.

Ama sesler, heyecanın da etkisiyle olması gerekenden fazla yükselince tatlı bebiş neye uğradığını şaşırdı.

Yaşadığı korkunun anbean artışı suratına yansıdı.

Yaşadığı korkunun anbean artışı suratına yansıdı.

İşte detaylar 👇

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