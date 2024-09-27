Cinsiyet Partisinde Heyecandan Yükselen Sesler Karşısında Korkudan Ne Yapacağını Bilemeyen Tatlı Bebek

@mervemeted adlı Instagram kullanıcısı, cinsiyet partilerinden bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Dünyalar tatlısı ilk çocukları masada oturuyor, konuklar ve ebeveynler de pastadan çıkacak rengin heyecanını yaşıyordu.
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Ama sesler, heyecanın da etkisiyle olması gerekenden fazla yükselince tatlı bebiş neye uğradığını şaşırdı.
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Yaşadığı korkunun anbean artışı suratına yansıdı.
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