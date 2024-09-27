Sosyal Medyacıların Müşterilerinden Duymaktan Sıkıldığı Sözler: “Bizim Yeğen de Yapabiliyor Aynısını”

Özellikle Instagram’ın hayatımızdaki yeri büyüyünce, sosyal medya ajansları kurulmaya başladı ve reklamcılık üzerine yeni meslekler de ortaya çıktı. Biliyorsunuz ki Instagram’da içerik üreten bir hesap için, sayfa düzeni ve reklamları epey önemli. Bu sebeple bir ajansla çalışmak onlar için en mantıklısı oluyor.