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“Bu Ülkede Durulmaz Artık”: Gaziantep’te Silahlarını Alıp Karşı Tarafa Gözdağı Veren Şahıslar Gündemde

“Bu Ülkede Durulmaz Artık”: Gaziantep’te Silahlarını Alıp Karşı Tarafa Gözdağı Veren Şahıslar Gündemde

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 08:29

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Son zamanlarda ülkemizde yaşanan olaylar artık vatandaşların sabırlarını taşırıyor. Herkes kendi güvenliğinden şüphe eder oldu. Şimdilerdeyse Gaziantep’ten paylaşılan görüntüler sosyal medyanın gündeminde.

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Ellerine silahlarını alarak tartışmalı oldukları kişilerin mahallesine gidip meydan okuyan grup o anları telefonlarıyla kaydetti.

Ellerine silahlarını alarak tartışmalı oldukları kişilerin mahallesine gidip meydan okuyan grup o anları telefonlarıyla kaydetti.

“Korkudan sokağa inemiyorsunuz.” diyen şahıs gözüyle etrafı kontrol ederek beklerken, yanındaki kişi de silahıyla etrafı kolaçan ediyordu.

“Korkudan sokağa inemiyorsunuz.” diyen şahıs gözüyle etrafı kontrol ederek beklerken, yanındaki kişi de silahıyla etrafı kolaçan ediyordu.

İşte o anlar 👇

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