“Bu Ülkede Durulmaz Artık”: Gaziantep’te Silahlarını Alıp Karşı Tarafa Gözdağı Veren Şahıslar Gündemde

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan olaylar artık vatandaşların sabırlarını taşırıyor. Herkes kendi güvenliğinden şüphe eder oldu. Şimdilerdeyse Gaziantep’ten paylaşılan görüntüler sosyal medyanın gündeminde.
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Ellerine silahlarını alarak tartışmalı oldukları kişilerin mahallesine gidip meydan okuyan grup o anları telefonlarıyla kaydetti.
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“Korkudan sokağa inemiyorsunuz.” diyen şahıs gözüyle etrafı kontrol ederek beklerken, yanındaki kişi de silahıyla etrafı kolaçan ediyordu.
İşte o anlar 👇
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