New York Belediye Başkanı Eric Adams Hakkında 'Türkiye Bağlantılı' Rüşvet ve Yolsuzluk İddianamesi

'Burada bulunan tüm etnik gruplardan destekçilere, özellikle de bugün burada bana katılan din adamlarına teşekkür etmek istiyorum. Ve biz şaşırmadık, bunu bekliyorduk. Son 10 ay içerisinde yaşananlar bizim için hiç de şaşırtıcı değil ve New Yorklulardan önce savunmamızı dinlemeyi beklemelerini istedim. Yaklaşık 30 dakika içinde, önümüzde olan davaya ilişkin hikayeler duyacaksınız. Hikayeler federal savcılardan gelecek. Burada beklemenizi rica ediyorum, bu anlatılanlara bizim tarafımızdan dinleyin. Buradan itibaren avukatlarım davayla ilgilenecek, ben de şehirle ilgilenebileceğim. Günlük işlerim değişmeyecek. 8,3 milyon New Yorklu için işimi yapmaya devam edeceğim ve şehir yönetimimizin 300 binden fazla çalışanı da işlerini yapmaya devam edecek, çünkü New Yorklular olarak, bu şehrin insanları olarak yaptığımız şey bu, bu dava arka planda devam ederken herhangi birinin işlerini yapmayacaklarını söylemesi mümkün değil. Onlar kendilerini işlerine adamış kamu görevlileri ve ben de uzun yıllardır onlardan biriyim ve işlerini yapmaya, şehri her gün ileriye taşımaya devam edecekler. Talihsiz bir gün ve acı verici bir gün, 10 ay boyunca neden bunu yaşadığımı nihayet ortaya çıkaracağımız bir gün ve tüm profesyonel kariyerim boyunca yaptığım gibi kendimi savunmayı ve bu şehrin insanlarını savunmayı dört gözle bekliyorum.'