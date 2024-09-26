New York Belediye Başkanı Eric Adams Hakkında 'Türkiye Bağlantılı' Rüşvet ve Yolsuzluk İddianamesi
New York Belediye Başkanı Eric Adams Hakkında 'Türkiye Bağlantılı' Rüşvet ve Yolsuzluk İddianamesi
New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında, aralarında yolsuzluk ve rüşvet dahil beş konuda suçlamaların yöneltildiği 57 sayfalık iddianame hazırlandı. BD'li savcılar Adams'ı, Türkiye ile bağlantılı rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya bıraktı. Adams ise “8,3 milyon New Yorklu için işimi yapmaya devam edeceğim” dedi.
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ABD'nin en kalabalık şehri New York‘un Belediye Başkanı Eric Adams hakkında, yolsuzluk ve rüşvet dahil beş konuda suçlamaların yöneltildiği 57 sayfalık iddianame hazırlandı. ABD'li savcılar Adams'ı, Türkiye ile bağlantılı rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya bıraktı. Savcılar, Adams'ın kendisi üzerinde nüfuz sahibi olmak isteyen Türk vatandaşlarından yasadışı kampanya katkıları ve lüks seyahatler kabul ettiğini öne sürdü.
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Savcılar, 57 sayfalık iddianamede, Adams'ın Brooklyn İlçe Başkanlığı yaptığı dönemden başlayarak, 2021 belediye başkanlığı kampanyasına kadar uzanan bir süreçte, Türkiye'den gelen fonları ABD vatandaşları üzerinden gizleyerek kampanyasına yönlendirdiğini iddia etti. Bu fonlar sayesinde Adams, kamu finansmanından 10 milyon dolarlık ek destek almayı başardı. İddianamede, Adams'ın Türk yetkililerle yakın ilişkiler kurarak, onlardan büyük maddi destekler aldığını iddia edildi.
İddianamede, Adams’ın Türkiye’nin taleplerini yerine getirmek için New York’taki yetkililere baskı yaptığı öne sürüldü. Bir Türk diplomatın talebi üzerine Adams’ın, Türkiye'nin 36 katlı yeni konsolosluğunun yangın denetiminden geçemeyeceği endişelerine rağmen, binanın açılmasına izin verilmesi için şehir güvenlik müfettişlerine baskı yaptığı ve bu baskı sonucu, binanın açılmasına onay verildiği iddia edildi. Bu olay sonrası, Türk diplomatın Adams'a “Siz Türkiye'nin gerçek bir dostusunuz” dediği öne sürüldü. Savcılar, Adams'ın bu tür iyilikler karşılığında Türk yetkililerden büyük destekler aldığını belirtti.
Adams, telekulak dolandırıcılığı için komplo kurmak da dahil olmak üzere beş suçlamayla karşı karşıya. İstifa etmeyeceğini belirten Adams, suçlamaları reddederek, "Belediye başkanı olarak işimi yapmaya devam edeceğim" dedi. Adams, kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında geri adım atmayacağını belirtti ve kamuya açık bir dava açmayı hedeflediğini söyledi. “Yabancı bağışçılardan para almadığımı biliyorum” ifadelerini kullanan Adams şu ifadeleri kullandı:
Adams'ın suçlamalarla karşı karşıya kalması, New York’ta siyasi çalkantılara yol açtı. Son haftalarda, New York'ta üst düzey yetkililer birer birer görevlerinden ayrıldı. Polis Komiseri Edward Caban, FBI ajanlarının telefonuna el koymasından bir hafta sonra, 12 Eylül'de istifa etti. Ardından, Adams'ın baş hukuk danışmanı görevinden ayrıldı. New York Times'ın telefonlarının federal ajanlar tarafından ele geçirildiğini bildirmesinin ardından, şehrin devlet okulları şefi David Banks, yılsonunda emekli olacağını duyurdu. Bu gelişmeler, New York’taki siyasi atmosferi daha da gergin hale getirdi.
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