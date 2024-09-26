26 Eylül Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
26 Eylül Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 26 Eylül Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Fenerbahçeli eski futbolcu, şimdilerde ise yorumculuk yapan 'Kadıköy'ün Boğası' lakaplı Serhat Akın, Youtube programı çekimi sonrasında silahlı saldırıya uğradı. Ayağından vurulan Serhat Akın 'Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe' dedi. Serhat Akın’ın uğradığı saldırı için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar atıldı. BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a 4-0'lık skorla mağlup olarak Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı.
Yıllardır süren mücadele sonunda sonuç verdi. İstanbul'da 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Sözcü’den yer alan habere göre; Cinayetin işlendiği koltukların üzerinde paylaşımlara imza atan Garipoğlu ailesi, fethi kabir işleminin en büyük gerekçesi. Halk TV ise Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıracak karara ulaştı.
New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında, aralarında yolsuzluk ve rüşvet dahil beş konuda suçlamaların yöneltildiği 57 sayfalık iddianame hazırlandı. BD'li savcılar Adams'ı, Türkiye ile bağlantılı rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya bıraktı. Adams ise “8,3 milyon New Yorklu için işimi yapmaya devam edeceğim” dedi.
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Hem X (Twitter), hem Instagram'ı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, kendisini eleştiren ve yargılayan herkese Onedio'ya 5 yıl önce verdiği röportajdaki cümlelerle cevap verdi!
Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolünü paylaştığı Maria filmi, duyurulduğu ilk andan itibaren büyük heyecan yaratmıştı. Merakla beklenen filmden fragman sonunda geldi!
Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, G harfini yazamadığı için annesinin 'cinnet geçirdiğini' dile getirdi. Bu ilginç olaya da diğer kullanıcılardan yorum gecikmedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber’de katıldığı canlı yayında 8 yaşında ölüdürülen Narin Güran soruşturması hakkında açıklama yaptı. “Çok büyük üzüntü duyduk” diyen Yerlikaya “Cinayet çok kısa sürede açıklığa kavuşacak” dedi.
Survivor'la tanınan ve ardından televizyon ekranlarında program yapan Evrim Keklik, Galatasaray formasıyla arabasında küfürlü Fenerbahçe marşı dinlediği görüntüleri paylaşmıştı. Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çeken Keklik, yaptığı paylaşımla camiadan özür diledi.
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Üçüncü bebeğine hamile olan Zeynep Sever Demirel, Hürrem Sultan'ın meşhur 'Ben gebeyim' mottosuyla esprili bir gönderme yaptı!
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