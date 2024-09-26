Kredi Kartı ve Kredi Borcu Olanlar Dikkat! BDDK’dan Yeni Kararlar: 60 Aya Kadar Yapılandırılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar atıldı. BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi.