Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Şimdi Daha da Gururlandık: Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile Birlikte Rol Aldığı Maria'dan Fragman Geldi!

Şimdi Daha da Gururlandık: Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile Birlikte Rol Aldığı Maria'dan Fragman Geldi!

Angelina Jolie Haluk Bilginer
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 23:30

Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolünü paylaştığı Maria filmi, duyurulduğu ilk andan itibaren büyük heyecan yaratmıştı. Merakla beklenen filmden fragman sonunda geldi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile birlikte rol alacağı Maria filmi, duyurulduğu günden itibaren büyük bir heyecan yaratmıştı.

Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile birlikte rol alacağı Maria filmi, duyurulduğu günden itibaren büyük bir heyecan yaratmıştı.

Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan filmin tüm detaylarını bu mutlulukla takip etmiştik.

Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan filmin tüm detaylarını bu mutlulukla takip etmiştik.

Artık kavuşma zamanı yaklaştı; 27 Kasım'da ABD'de vizyona girecek film, 11 Aralıkta'da Netflix'te yayınlanacak.

Artık kavuşma zamanı yaklaştı; 27 Kasım'da ABD'de vizyona girecek film, 11 Aralıkta'da Netflix'te yayınlanacak.

Bu haberle birlikte bir müjdemiz daha var: Merakla beklediğimiz filmin fragmanı da sonunda geldi!

Bekleyeni çok olunca, yorumlar da havada uçuştu haliyle!

Bekleyeni çok olunca, yorumlar da havada uçuştu haliyle!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın