Şimdi Daha da Gururlandık: Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile Birlikte Rol Aldığı Maria'dan Fragman Geldi!
Şimdi Daha da Gururlandık: Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile Birlikte Rol Aldığı Maria'dan Fragman Geldi!
Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolünü paylaştığı Maria filmi, duyurulduğu ilk andan itibaren büyük heyecan yaratmıştı. Merakla beklenen filmden fragman sonunda geldi!
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Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile birlikte rol alacağı Maria filmi, duyurulduğu günden itibaren büyük bir heyecan yaratmıştı.
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Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan filmin tüm detaylarını bu mutlulukla takip etmiştik.
Artık kavuşma zamanı yaklaştı; 27 Kasım'da ABD'de vizyona girecek film, 11 Aralıkta'da Netflix'te yayınlanacak.
Bu haberle birlikte bir müjdemiz daha var: Merakla beklediğimiz filmin fragmanı da sonunda geldi!
Bekleyeni çok olunca, yorumlar da havada uçuştu haliyle!
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