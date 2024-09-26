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Jigoloyu Oynadı! Çağatay Ulusoy'la Ebru Şahin'in Başrolde Oynadığı 'Tam Bir Centilmen' Filmine Tepkiler Geldi

Jigoloyu Oynadı! Çağatay Ulusoy'la Ebru Şahin'in Başrolde Oynadığı 'Tam Bir Centilmen' Filmine Tepkiler Geldi

Çağatay Ulusoy Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 13:45

Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in başrollerde oynadığı Netflix filmi 'Tam Bir Centilmen' yayına girdi. Filmi uzun zamandır merakla bekleyenler yorumlamak için sosyal medyaya akın etti. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.

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Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in başrolde oynadığı 'Tam Bir Centilmen' filmi bugün (26 Eylül) Netflix'te yayınlandı.

Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in başrolde oynadığı 'Tam Bir Centilmen' filmi bugün (26 Eylül) Netflix'te yayınlandı.

Uzun bir zamandır herkesin merak konusu olan film, aşık olduğu için hayatı değişen Saygın adındaki bir jigolonun hikayesini konu alıyor. Ebru Şahin ise bu filmde Nehir karakterini canlandırıyor.

Uzun bir zamandır herkesin merak konusu olan film, aşık olduğu için hayatı değişen Saygın adındaki bir jigolonun hikayesini konu alıyor. Ebru Şahin ise bu filmde Nehir karakterini canlandırıyor.

Saygın zengin kadınların gözdesiyken ve tamamen bir avcı olarak bilinirken saf bir genç olan Nehir ile tanışması bu hikayenin temelini oluşturuyor.

Saygın zengin kadınların gözdesiyken ve tamamen bir avcı olarak bilinirken saf bir genç olan Nehir ile tanışması bu hikayenin temelini oluşturuyor.

Peki kadınları mutlu etmeyi çok iyi bilen ancak söz konusu kendi mutluluğu olunca kafası karışan bu centilmenin hikayesini izleyenler film hakkında ne düşünüyor? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.

Peki kadınları mutlu etmeyi çok iyi bilen ancak söz konusu kendi mutluluğu olunca kafası karışan bu centilmenin hikayesini izleyenler film hakkında ne düşünüyor? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.

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