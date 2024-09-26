Jigoloyu Oynadı! Çağatay Ulusoy'la Ebru Şahin'in Başrolde Oynadığı 'Tam Bir Centilmen' Filmine Tepkiler Geldi
Jigoloyu Oynadı! Çağatay Ulusoy'la Ebru Şahin'in Başrolde Oynadığı 'Tam Bir Centilmen' Filmine Tepkiler Geldi
Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in başrollerde oynadığı Netflix filmi 'Tam Bir Centilmen' yayına girdi. Filmi uzun zamandır merakla bekleyenler yorumlamak için sosyal medyaya akın etti. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in başrolde oynadığı 'Tam Bir Centilmen' filmi bugün (26 Eylül) Netflix'te yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun bir zamandır herkesin merak konusu olan film, aşık olduğu için hayatı değişen Saygın adındaki bir jigolonun hikayesini konu alıyor. Ebru Şahin ise bu filmde Nehir karakterini canlandırıyor.
Saygın zengin kadınların gözdesiyken ve tamamen bir avcı olarak bilinirken saf bir genç olan Nehir ile tanışması bu hikayenin temelini oluşturuyor.
Peki kadınları mutlu etmeyi çok iyi bilen ancak söz konusu kendi mutluluğu olunca kafası karışan bu centilmenin hikayesini izleyenler film hakkında ne düşünüyor? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.
1.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2.
3.
4. "Sonunda kıçını gördük"
5.
6.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7.
8.
9.
10.
11.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12.
13.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın