Jigoloyu Oynadı! Çağatay Ulusoy'la Ebru Şahin'in Başrolde Oynadığı 'Tam Bir Centilmen' Filmine Tepkiler Geldi

Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in başrollerde oynadığı Netflix filmi 'Tam Bir Centilmen' yayına girdi. Filmi uzun zamandır merakla bekleyenler yorumlamak için sosyal medyaya akın etti. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.