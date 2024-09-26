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Ex'ten Next Olur mu? 'Kimler Geldi Kimler Geçti' Oyuncuları Seyircilerden Gelen Soruları Tek Tek Yanıtladı

Ex'ten Next Olur mu? 'Kimler Geldi Kimler Geçti' Oyuncuları Seyircilerden Gelen Soruları Tek Tek Yanıtladı

dizi Netflix Kimler Geldi Kimler Geçti
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 09:25

Netflix'te izlenme rekorları kıran 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin oyuncuları seyircilerden gelen soruları yanıtladı. Verdikleri cevaplar ikinci sezona dair bize bazı ipuçları verdi.

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Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş'ın başrollerde oynadığı Netflix dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ilk sezonuyla ortalığı kasıp kavurmuştu hatırlarsanız.

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş'ın başrollerde oynadığı Netflix dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ilk sezonuyla ortalığı kasıp kavurmuştu hatırlarsanız.

30 yaşındaki avukat Leyla'nın ve aynı hukuk bürosunda çalışan arkadaşlarının hayatlarını konu alan dizi çok izlenmişti. Hatta ilk sezon yayınlanmadan ikinci sezonunun da geleceği duyurulmuştu.

30 yaşındaki avukat Leyla'nın ve aynı hukuk bürosunda çalışan arkadaşlarının hayatlarını konu alan dizi çok izlenmişti. Hatta ilk sezon yayınlanmadan ikinci sezonunun da geleceği duyurulmuştu.

Dizide 'bench', 'ghost', 'ilişki' ve 'ilişme' kavramları üzerinden Leyla ve diğerlerinin çektiği sancılar anlatılmıştı. Uzun süreli ilişkisini bitiren Leyla'nın ilişki katili Cem Murathan ile arasında yaşananlar ise diziye damgasını vurmuştu. Ve tabii bi' de "Ex'ten next olur mu?" sorunsalını unutmayalım.

Dizide 'bench', 'ghost', 'ilişki' ve 'ilişme' kavramları üzerinden Leyla ve diğerlerinin çektiği sancılar anlatılmıştı. Uzun süreli ilişkisini bitiren Leyla'nın ilişki katili Cem Murathan ile arasında yaşananlar ise diziye damgasını vurmuştu. Ve tabii bi' de "Ex'ten next olur mu?" sorunsalını unutmayalım.

Bu sorunun cevabını şimdilik biz bilemiyoruz. Ama 'Kimler Geldi Kimler Geçti' oyuncuları seyircilerden gelen soruları cevaplayarak bizlere bazı ipuçları verdi.

Bu sorunun cevabını şimdilik biz bilemiyoruz. Ama 'Kimler Geldi Kimler Geçti' oyuncuları seyircilerden gelen soruları cevaplayarak bizlere bazı ipuçları verdi.

Gelin o anları hep birlikte izleyelim:

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Siz 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ikinci sezonda neler olacak? Yorumlara buyrun...

Siz 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ikinci sezonda neler olacak? Yorumlara buyrun...

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