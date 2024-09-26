Yabani'den Transfer Oldu: Ünlü Oyuncu Netflix'in Yeni Dizisi Kuşatma'nın Kadrosuna Katıldı!
Yabani'den Transfer Oldu: Ünlü Oyuncu Netflix'in Yeni Dizisi Kuşatma'nın Kadrosuna Katıldı!
Yabani'nin ünlü oyuncusu Dolunay Soysert, canlandırdığı Neslihan karakteriyle göz doldurmaya devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu Netflix'in 8 bölümlük yeni dizisinde rol alacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW TV'nin sevilen dizisi Yabani'de canlandırdığı Neslihan karakteriyle son dönemde dillerden düşmeyen Dolunay Soysert, yeni bir projede yer alacak.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Netflix'te yayınlanacak ve 8 bölümden oluşacak Kuşatma dizisinin kadrosuna katılan Soysert, dizide Songül Bulut karakterine hayat verecek.
Başrollerini Engin Akyürek ve Aslı Enver'in canlandıracağı dizide güçlü bir kadın karakteri canlandıracak Soysert, denizcilik alanında güçlü bir konuma ulaşan Bulut aile şirketinin kurucusu olacak.
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