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Birçok Şarkıcının Sesini Taklit Eden Kadın Performanslarıyla Alkışları Topladı

Birçok Şarkıcının Sesini Taklit Eden Kadın Performanslarıyla Alkışları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 22:47

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@livswearingen adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı, “Ünlüler ayağını çarpınca nasıl tepki verir” notuyla yaptığı bir paylaşımıyla izleyenleri büyüledi. Yetenekli kadın birçok kadın şarkıcıyı taklit edebiliyordu.

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Bu isimler arasında Lady Gaga, Billie Eilish, Taylor Swift, Ariana Grande gibi sanatçılar vardı.

Bu isimler arasında Lady Gaga, Billie Eilish, Taylor Swift, Ariana Grande gibi sanatçılar vardı.

Asıl şov ise tüm bu isimleri taklit edebilen içerik üreticisindeydi.

Asıl şov ise tüm bu isimleri taklit edebilen içerik üreticisindeydi.

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