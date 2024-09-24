Birçok Şarkıcının Sesini Taklit Eden Kadın Performanslarıyla Alkışları Topladı

@livswearingen adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı, “Ünlüler ayağını çarpınca nasıl tepki verir” notuyla yaptığı bir paylaşımıyla izleyenleri büyüledi. Yetenekli kadın birçok kadın şarkıcıyı taklit edebiliyordu.
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Bu isimler arasında Lady Gaga, Billie Eilish, Taylor Swift, Ariana Grande gibi sanatçılar vardı.
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Asıl şov ise tüm bu isimleri taklit edebilen içerik üreticisindeydi.
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