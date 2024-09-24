Yer İsimlerini Söylerken Yanlış Ek Getiren Tiplemeler: “Kumburgazı, Feriköyü…”

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İçerik üreticisi, bir lokasyondan bahsederken ‘Kumburgaz’a’ yerine ‘Kumburgazı’na’ diyenleri bu örnekle tiye aldı.
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Aslında birçok lokasyondan bahsederken aynı tip hataları bizler de yapabiliyoruz. Aklınıza gelen örnekler için sizler de buyurun yorumlara.
İşte detaylar 👇
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Nışantaşısı barbeyisi beybiyisi yağlıyısı hay ben uzatan dilinin temelini 😁
nerelisin nişantaşlımı yok artık