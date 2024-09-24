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Yer İsimlerini Söylerken Yanlış Ek Getiren Tiplemeler: “Kumburgazı, Feriköyü…”

Yer İsimlerini Söylerken Yanlış Ek Getiren Tiplemeler: “Kumburgazı, Feriköyü…”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 22:25

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@rkbaslar adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı, birçok kez şahit olduğumuz tiplere dair bir paylaşım yaptı. Konu yer isimlerine gelen kişilere özgü eklerdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İçerik üreticisi, bir lokasyondan bahsederken ‘Kumburgaz’a’ yerine ‘Kumburgazı’na’ diyenleri bu örnekle tiye aldı.

İçerik üreticisi, bir lokasyondan bahsederken ‘Kumburgaz’a’ yerine ‘Kumburgazı’na’ diyenleri bu örnekle tiye aldı.

Aslında birçok lokasyondan bahsederken aynı tip hataları bizler de yapabiliyoruz. Aklınıza gelen örnekler için sizler de buyurun yorumlara.

Aslında birçok lokasyondan bahsederken aynı tip hataları bizler de yapabiliyoruz. Aklınıza gelen örnekler için sizler de buyurun yorumlara.

İşte detaylar 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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p.o.l.y

Nışantaşısı barbeyisi beybiyisi yağlıyısı hay ben uzatan dilinin temelini 😁

garibann

nerelisin nişantaşlımı yok artık