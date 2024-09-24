“Almanya’da Pizza 200 Euro” Diyen Türklere İnat Fiyatları Gösteren Gurbetçi

Kimi gurbetçilerden sık sık Almanya’nın Türkiye’den de pahalı olduğunu, yaşamın sanılanın aksine kolay olmadığını duyuyoruz. Kimi gurbetçilerden de işin aslını, yani fiyatların doğrusunu öğreniyoruz. Bir vatandaşın Almanya’da dört tane pizza için 200 Euro verdiğini anlattığı anlar sosyal medyada epey konuşulmuştu.
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Bu röportajı gören bir gurbetçi markete giderek tüm pizza çeşitlerini izleyicilerine gösterdi.
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Marketteki dondurulmuş pizzaların fiyatları 3-5 Euro civarındaydı, restorandaki fiyatların ise yine 200 Euro’yu bulmasının mümkün olmadığı eklendi.
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