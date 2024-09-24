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Bolu’da Arabanın Camından Yere Çöp Atan Şahsa 14 Bin 407 TL Ceza!

Bolu’da Arabanın Camından Yere Çöp Atan Şahsa 14 Bin 407 TL Ceza!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 21:08

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çevrenin temiz kalması ve korunması için yapılan çalışmalardaki hassasiyetini korumaya devam ediyor. Bugün ise Twitter hesabından “Bundan sonra Bolu’da yere çöp atmayı düşünen 10 kere daha düşünsün.” notuyla bir paylaşım yaptı.

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Arabadan yere çöp attığı tespit edilen şahsa 14 bin 407 TL ceza kesildi.

Arabadan yere çöp attığı tespit edilen şahsa 14 bin 407 TL ceza kesildi.

Başkan Tanju Özcan, mobese görüntülerini bu sözleriyle paylaştı.

Başkan Tanju Özcan, mobese görüntülerini bu sözleriyle paylaştı.
x.com

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