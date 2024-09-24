Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ders Süreleri ile İlgili Yazı: Bazı Okullarda Ders Süresi 30 Dakikaya İnecek

Milli Eğitim Bakanlığı, bazı okullarda 40 dakika olan bir ders süresini 30 dakikaya indirecek. Bakanlıktan giden resmi yazı sonrası, İl milli eğitim müdürlükleri tarafından konuyla ilgili olarak çalışma başlatıldığı ve okulların belirlendiği belirtiliyor.