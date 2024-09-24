Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ders Süreleri ile İlgili Yazı: Bazı Okullarda Ders Süresi 30 Dakikaya İnecek
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ders Süreleri ile İlgili Yazı: Bazı Okullarda Ders Süresi 30 Dakikaya İnecek
Milli Eğitim Bakanlığı, bazı okullarda 40 dakika olan bir ders süresini 30 dakikaya indirecek. Bakanlıktan giden resmi yazı sonrası, İl milli eğitim müdürlükleri tarafından konuyla ilgili olarak çalışma başlatıldığı ve okulların belirlendiği belirtiliyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 Eylül'de hazırlanan yazıda; bazı okullar için ders saati süresinin 30 dakikaya düşürüleceği belirtiliyor.
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Ders saatinin 30 dakikaya ineceği okullar ise deprem güçlendirmesi nedeniyle başka bir okulun binasına taşınan ya da öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapan resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumları.
Söz konusu değişiklik kapsamında ilgili okulların belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Değişiklik için ayrıca Valiliklerden onay da alınacak.
Çeşitli öğretmen forumlarında bazı illerde 30 dakikalık sürenin 35 dakika olabileceği yönünde de bilgiler var.
Milli Eğitim'den giden ders süresi yazısı 👇
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Bir sey anlamadım anne derse girmemizle çıkmamız 1 oldu
yazıklar olsun sana millî eğitim bakanı ve bakanlığı çalışanları,bu nasıl bir eğitim düzeyi böyle mi öğrenim de çağ atlayacağız.Çok güzel olan eski eğitim si... Devamını Gör
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