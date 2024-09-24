Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Konuşmasını Takip Eden İsrail Heyeti Dikkat Çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Konuşmasını Takip Eden İsrail Heyeti Dikkat Çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Konuşmasının çok büyük bölümünde İsrail’in yaptığı katliama tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini dinleyen İsrail heyetinin o anları ise dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün New York’ta bulunan BM Genel Merkezi’nde genel kurula seslendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konuşmasının büyük bölümünü İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama ayıran Erdoğan’ın açıklamalarını salonda bulunan İsrail heyeti de takip etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail ile ilgili sözleri sonrasında İsrail heyetinin tepkisi ise dikkat çekti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın