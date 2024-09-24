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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Konuşmasını Takip Eden İsrail Heyeti Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Konuşmasını Takip Eden İsrail Heyeti Dikkat Çekti

Recep Tayyip Erdoğan İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.09.2024 - 20:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Konuşmasının çok büyük bölümünde İsrail’in yaptığı katliama tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini dinleyen İsrail heyetinin o anları ise dikkatlerden kaçmadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün New York’ta bulunan BM Genel Merkezi’nde genel kurula seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün New York’ta bulunan BM Genel Merkezi’nde genel kurula seslendi.

Erdoğan’ın açıklamaları 👇

Konuşmasının büyük bölümünü İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama ayıran Erdoğan’ın açıklamalarını salonda bulunan İsrail heyeti de takip etti.

Konuşmasının büyük bölümünü İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama ayıran Erdoğan’ın açıklamalarını salonda bulunan İsrail heyeti de takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail ile ilgili sözleri sonrasında İsrail heyetinin tepkisi ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail ile ilgili sözleri sonrasında İsrail heyetinin tepkisi ise dikkat çekti.

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