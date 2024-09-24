Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Konuşmasını Takip Eden İsrail Heyeti Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Konuşmasının çok büyük bölümünde İsrail’in yaptığı katliama tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini dinleyen İsrail heyetinin o anları ise dikkatlerden kaçmadı.