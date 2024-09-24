Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda: “Netanyahu da Hitler Gibi Durdurulmalı”
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda: “Netanyahu da Hitler Gibi Durdurulmalı”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı eleştirdi. Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve çetesinin, Hitler gibi uluslararası koalisyonla durdurulması gerektiğini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde düzenlenen kurulda kürsüye çıkarak konuşma yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BM’nin kuruluş amacını ifa etmekte zorlandığını söyleyen Erdoğan, çatışma bölgelerinde BM varlıklarının da zarar gördüğünü ve kimsenin müdahale etmediğini söyledi.
Konuşmasında İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama büyük yer ayıran Erdoğan, tüm devletleri Filistin’i tanımaya davet etti.
Gazze’nin İsrail yüzünden dünyadaki en büyük kadın ve çocuk mezarlığına döndüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı, genel kurula “Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" diye seslendi.
Netanyahu’yu Hitler’e benzeten Erdoğan, ”Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın