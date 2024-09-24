Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda: “Netanyahu da Hitler Gibi Durdurulmalı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı eleştirdi. Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve çetesinin, Hitler gibi uluslararası koalisyonla durdurulması gerektiğini ifade etti.