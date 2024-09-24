Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda: “Netanyahu da Hitler Gibi Durdurulmalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda: “Netanyahu da Hitler Gibi Durdurulmalı”

Recep Tayyip Erdoğan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.09.2024 - 18:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı eleştirdi. Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve çetesinin, Hitler gibi uluslararası koalisyonla durdurulması gerektiğini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde düzenlenen kurulda kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde düzenlenen kurulda kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

BM’nin kuruluş amacını ifa etmekte zorlandığını söyleyen Erdoğan, çatışma bölgelerinde BM varlıklarının da zarar gördüğünü ve kimsenin müdahale etmediğini söyledi.

BM’nin kuruluş amacını ifa etmekte zorlandığını söyleyen Erdoğan, çatışma bölgelerinde BM varlıklarının da zarar gördüğünü ve kimsenin müdahale etmediğini söyledi.

Konuşmasında İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama büyük yer ayıran Erdoğan, tüm devletleri Filistin’i tanımaya davet etti.

Konuşmasında İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama büyük yer ayıran Erdoğan, tüm devletleri Filistin’i tanımaya davet etti.

Gazze’nin İsrail yüzünden dünyadaki en büyük kadın ve çocuk mezarlığına döndüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı, genel kurula “Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" diye seslendi.

Gazze’nin İsrail yüzünden dünyadaki en büyük kadın ve çocuk mezarlığına döndüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı, genel kurula “Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" diye seslendi.

Netanyahu’yu Hitler’e benzeten Erdoğan, ”Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." dedi.

Netanyahu’yu Hitler’e benzeten Erdoğan, ”Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." dedi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın