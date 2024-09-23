Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Aynı Karede: Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Aylar Sonra Ortaya Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Aynı Karede: Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Aylar Sonra Ortaya Çıktı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gitti. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında şubat ayında istifasını duyuran eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da yer alması dikkat çekti. Erdoğan ve Erkan aylar sonra aynı karede yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York şehrine gitti. Erdoğan, ABD ziyaretinde Emine Erdoğan ile birlikte Türkevi'ni de ziyaret etti.
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Erdoğan'ı Türkevi'nde karşılayanlar arasında eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da bulunması dikkat çekti.
Erkan, 3 Şubat 2024'te istifasının ardından aylar sonra görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erkan'ın aynı karede yer aldığı görüntüler gündem oldu.
Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu.
Şubat 2024'te Twitter hesabından istifa ettiğini duyurdu.
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