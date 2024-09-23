Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Aynı Karede: Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Aylar Sonra Ortaya Çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Aynı Karede: Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Aylar Sonra Ortaya Çıktı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.09.2024 - 11:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gitti. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında şubat ayında istifasını duyuran eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da yer alması dikkat çekti. Erdoğan ve Erkan aylar sonra aynı karede yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York şehrine gitti. Erdoğan, ABD ziyaretinde Emine Erdoğan ile birlikte Türkevi'ni de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York şehrine gitti. Erdoğan, ABD ziyaretinde Emine Erdoğan ile birlikte Türkevi'ni de ziyaret etti.

Erdoğan'ı Türkevi'nde karşılayanlar arasında eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da bulunması dikkat çekti.

Erdoğan'ı Türkevi'nde karşılayanlar arasında eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da bulunması dikkat çekti.

Erkan, 3 Şubat 2024'te istifasının ardından aylar sonra görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erkan'ın aynı karede yer aldığı görüntüler gündem oldu.

Erkan, 3 Şubat 2024'te istifasının ardından aylar sonra görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erkan'ın aynı karede yer aldığı görüntüler gündem oldu.

Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu.

Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu.

Hafize Gaye Erkan, Mayıs 2023'te Erdoğan'ın yeniden başkan seçilmesinden kısa bir sonra göreve getirildi. 9 Haziran 2023'te Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yerine getirilmesi kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Şubat 2024'te Twitter hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Şubat 2024'te Twitter hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Hafize Gaye Erkan, istifasını 2 Şubat 2024'te Twitter hesabından duyurmuştu. İstifa açıklamasında 'büyük bir itibar suikastıyla' karşı karşıya kaldığını belirten Erkan, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın