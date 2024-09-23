Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Aynı Karede: Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Aylar Sonra Ortaya Çıktı!

Hafize Gaye Erkan, istifasını 2 Şubat 2024'te Twitter hesabından duyurmuştu. İstifa açıklamasında 'büyük bir itibar suikastıyla' karşı karşıya kaldığını belirten Erkan, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.'