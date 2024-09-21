Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Ziyareti Öncesi Konuştu: "Açıklanamayacak Kadar Büyük Bir Kriz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Ziyareti Öncesi Konuştu: "Açıklanamayacak Kadar Büyük Bir Kriz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de katliam yapmaya devam eden ve Lübnan’da Hizbullah ile karşı karşıya kalan İsrail’e tepki gösterdi. Bölgede büyük bir kriz olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler’i göreve çağırdı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmeden önce açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de önemli temaslarda bulunacağını ve BM Genel Kurulu’nda konuşma yapacağını ifade etti.
İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı sonlandırmak için Birleşmiş Milletleri göre çağıradan Erdoğan, “İsrail hükümeti Nazi imha kampına çevirdiği Gazze'deki 2 milyon insanı ya bombalarla ya da açlık ve susuzlukla katlediyor.” dedi.
İsrail’in Lübnan’da yaptığı siber saldırılara da değinen Erdoğan, “Şu anda bölge açıklanamayacak derece büyük bir krizle karşı karşıya. Netanyahu ve şebekesi her türlü provokasyona, her türlü tahrike başvurmaktadır. İsrail devlet terörü uyguluyor.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Beşşar Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk. Karşı taraftan cevap bekliyoruz biz buna hazırız.” diyerek sözlerini tamamladı.
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