Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Ziyareti Öncesi Konuştu: "Açıklanamayacak Kadar Büyük Bir Kriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de katliam yapmaya devam eden ve Lübnan’da Hizbullah ile karşı karşıya kalan İsrail’e tepki gösterdi. Bölgede büyük bir kriz olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler’i göreve çağırdı.