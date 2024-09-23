İsrail, Lübnan'a Bomba Yağdırdı: Yüzlerce Kişi Hayatını Kaybetti
İsrail, Lübnan'a Bomba Yağdırdı: Yüzlerce Kişi Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusu bugün Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, saldırıların Lübnan'da "Hizbullah'a ait hedeflere" yapıldığını ve 300'den fazla noktanın vurulduğunu söyledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köylerin hedef alındığı ilk belirlemelere göre 100'den fazla kişinin öldüğü ve 400'den fazla yaralı olduğu belirtildi.
İsrail saldırılarında ayrıca Hizbullah'ın önemli isimlerinden Ali Ebu Riya'nın da öldürüldüğü belirtiliyor.
Hava saldırılarının ardından Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere yaklaşık 35 roket attı.
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