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İlk Kez Kullanıldı: İsviçre’de İntihar Kapsülündeki Ölüm Ülkeyi Ayağa Kaldırdı

İlk Kez Kullanıldı: İsviçre’de İntihar Kapsülündeki Ölüm Ülkeyi Ayağa Kaldırdı

İsviçre
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.09.2024 - 20:07

ABD’li bir kadın, İsviçre’nin Almanya ile sınırında bulunan bölgede intihar kapsülü içerisinde yaşamına son verdi. İlk kez kullanılan intihar kapsülü büyük tepki çekerken, olayla ilgili birçok kişi tutuklandı.

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Sarco adı verilen intihar kapsülünün, İsviçre’de ilk kez kullanılması sonrasında bir kişi hayatını kaybetti.

Sarco adı verilen intihar kapsülünün, İsviçre’de ilk kez kullanılması sonrasında bir kişi hayatını kaybetti.

Sözcü’de yer alan habere göre; intihar kapsülünün sahibi firma olan The Last Resort'un (Son Çare) sözcüsü, ölen kişinin 64 yaşında ABD’li bir kadın olduğunu açıkladı.

Sözcü’de yer alan habere göre; intihar kapsülünün sahibi firma olan The Last Resort'un (Son Çare) sözcüsü, ölen kişinin 64 yaşında ABD’li bir kadın olduğunu açıkladı.

Kaynak

İntihar kapsülünün kullanıldığı ormanlık alanda arama yapan polis ekipleri bir kadının cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili şirketin sahibi ile birlikte çok sayıda kişi tutuklandı.

İntihar kapsülünün kullanıldığı ormanlık alanda arama yapan polis ekipleri bir kadının cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili şirketin sahibi ile birlikte çok sayıda kişi tutuklandı.

İntihar kapsülü, içerisine girdikten sonra bir düğmeye basılarak azot gazı salınmasını sağlıyor ve kısa sürede ölüme neden oluyor. Şirket, kapsül sayesinde ötanaziye erişimin çok daha kolay olabileceğini iddia ediyor.

İntihar kapsülü, içerisine girdikten sonra bir düğmeye basılarak azot gazı salınmasını sağlıyor ve kısa sürede ölüme neden oluyor. Şirket, kapsül sayesinde ötanaziye erişimin çok daha kolay olabileceğini iddia ediyor.

İsviçre, yasal olarak ötanaziye hak sağlayan ender ülkelerden biri. Ancak İsviçre Sağlık Bakanı Elisabeth Baume-Schneider, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kapsülün ürün güvenliği yasasının gerekliliklerini karşılamadığını ve içindeki azot kullanımının yasalara uygun olmadığını söylemişti.

İsviçre, yasal olarak ötanaziye hak sağlayan ender ülkelerden biri. Ancak İsviçre Sağlık Bakanı Elisabeth Baume-Schneider, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kapsülün ürün güvenliği yasasının gerekliliklerini karşılamadığını ve içindeki azot kullanımının yasalara uygun olmadığını söylemişti.

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