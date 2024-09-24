İlk Kez Kullanıldı: İsviçre’de İntihar Kapsülündeki Ölüm Ülkeyi Ayağa Kaldırdı
İlk Kez Kullanıldı: İsviçre’de İntihar Kapsülündeki Ölüm Ülkeyi Ayağa Kaldırdı
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Sarco adı verilen intihar kapsülünün, İsviçre’de ilk kez kullanılması sonrasında bir kişi hayatını kaybetti.
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Sözcü’de yer alan habere göre; intihar kapsülünün sahibi firma olan The Last Resort'un (Son Çare) sözcüsü, ölen kişinin 64 yaşında ABD’li bir kadın olduğunu açıkladı.
İntihar kapsülünün kullanıldığı ormanlık alanda arama yapan polis ekipleri bir kadının cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili şirketin sahibi ile birlikte çok sayıda kişi tutuklandı.
İntihar kapsülü, içerisine girdikten sonra bir düğmeye basılarak azot gazı salınmasını sağlıyor ve kısa sürede ölüme neden oluyor. Şirket, kapsül sayesinde ötanaziye erişimin çok daha kolay olabileceğini iddia ediyor.
İsviçre, yasal olarak ötanaziye hak sağlayan ender ülkelerden biri. Ancak İsviçre Sağlık Bakanı Elisabeth Baume-Schneider, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kapsülün ürün güvenliği yasasının gerekliliklerini karşılamadığını ve içindeki azot kullanımının yasalara uygun olmadığını söylemişti.
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