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Doğum Gününde Ötanazi Hazırlığı: Cenaze İçin Davetiye Bile Bastırmış

Doğum Gününde Ötanazi Hazırlığı: Cenaze İçin Davetiye Bile Bastırmış

Hollanda
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.04.2024 - 10:08

Hastanın, kendi isteğiyle ölüm hakkı ötanazi, Hollanda’da yasal olarak kabul görüyor. Yıllardır ağır depresyonla mücadele eden Hollandalı Jolanda Fun isimli kadının ise ilginç bir hazırlık yaptığı ortaya çıktı. 34 yaşındaki kadın, doğum gününde ötanazi ile hayatına son vermeyi planlıyor.

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Çok tartışılan ötanazinin yasal olduğu ender ülkelerden biri de Hollanda.

Çok tartışılan ötanazinin yasal olduğu ender ülkelerden biri de Hollanda.

T24’ün İngiliz basınında aktardığına göre ise Hollanda’da ilginç bir ötanazi vakası yaşanabilir

T24’ün İngiliz basınında aktardığına göre ise Hollanda’da ilginç bir ötanazi vakası yaşanabilir

Kaynak

Fiziksel olarak sağlıklı olduğu belirtilen 34 yaşındaki Hollandalı Jolanda Fun, doğum gününde ötenazi yoluyla hayatına son vermeye karar verdi. Kendi cenazesi için şimdiden davetiyeler hazırladığını belirten Jolanda Fun, "Hollanda'da psikiyatrik sorunları nedeniyle ötanazi uygulanan son kişi olmayı umduğunu" söyledi.

Fiziksel olarak sağlıklı olduğu belirtilen 34 yaşındaki Hollandalı Jolanda Fun, doğum gününde ötenazi yoluyla hayatına son vermeye karar verdi. Kendi cenazesi için şimdiden davetiyeler hazırladığını belirten Jolanda Fun, "Hollanda'da psikiyatrik sorunları nedeniyle ötanazi uygulanan son kişi olmayı umduğunu" söyledi.

Fotoğraf: Sunday Times

Yıllar boyunca çok kez terapi aldığını belirten Jolanda, Facebook'ta "kendisi ile ötanazi yolculuğuna çıkmak isteyen bir psikiyatrist" aradığını duyurmuştu.

Yıllar boyunca çok kez terapi aldığını belirten Jolanda, Facebook'ta "kendisi ile ötanazi yolculuğuna çıkmak isteyen bir psikiyatrist" aradığını duyurmuştu.

2023 yılında Hollanda'da 9 bin 68 kişinin ötanazi hakkını kullandığı tahmin ediliyor.

2023 yılında Hollanda'da 9 bin 68 kişinin ötanazi hakkını kullandığı tahmin ediliyor.

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