Doğum Gününde Ötanazi Hazırlığı: Cenaze İçin Davetiye Bile Bastırmış

Hastanın, kendi isteğiyle ölüm hakkı ötanazi, Hollanda’da yasal olarak kabul görüyor. Yıllardır ağır depresyonla mücadele eden Hollandalı Jolanda Fun isimli kadının ise ilginç bir hazırlık yaptığı ortaya çıktı. 34 yaşındaki kadın, doğum gününde ötanazi ile hayatına son vermeyi planlıyor.