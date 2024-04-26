Doğum Gününde Ötanazi Hazırlığı: Cenaze İçin Davetiye Bile Bastırmış
Doğum Gününde Ötanazi Hazırlığı: Cenaze İçin Davetiye Bile Bastırmış
Hastanın, kendi isteğiyle ölüm hakkı ötanazi, Hollanda’da yasal olarak kabul görüyor. Yıllardır ağır depresyonla mücadele eden Hollandalı Jolanda Fun isimli kadının ise ilginç bir hazırlık yaptığı ortaya çıktı. 34 yaşındaki kadın, doğum gününde ötanazi ile hayatına son vermeyi planlıyor.
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Çok tartışılan ötanazinin yasal olduğu ender ülkelerden biri de Hollanda.
T24’ün İngiliz basınında aktardığına göre ise Hollanda’da ilginç bir ötanazi vakası yaşanabilir
Fiziksel olarak sağlıklı olduğu belirtilen 34 yaşındaki Hollandalı Jolanda Fun, doğum gününde ötenazi yoluyla hayatına son vermeye karar verdi. Kendi cenazesi için şimdiden davetiyeler hazırladığını belirten Jolanda Fun, "Hollanda'da psikiyatrik sorunları nedeniyle ötanazi uygulanan son kişi olmayı umduğunu" söyledi.
Yıllar boyunca çok kez terapi aldığını belirten Jolanda, Facebook'ta "kendisi ile ötanazi yolculuğuna çıkmak isteyen bir psikiyatrist" aradığını duyurmuştu.
2023 yılında Hollanda'da 9 bin 68 kişinin ötanazi hakkını kullandığı tahmin ediliyor.
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