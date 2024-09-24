İranlı Bir Ev Sahibine Denk Gelen Kadın Duydukları Karşısında Şoke Oldu: “Türk Olduğum İçin Kiralamadı”

Bir sosyal medya kullanıcısı kiralamak istediği ev için emlakçıyı aradığında başına gelenleri anlattı. Ne yazık ki duydukları hepimizin başına gelebileceklerdendi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kendine uygun bir ev bulan genç kadın emlakçıyı aradığını ve emlakçının İranlı olduğunu dile getirdi.
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Yalnızca emlakçı değil ev sahibi de İranlıydı. Emlakçı genç kadına Türklere ev kiralamadıklarını söyleyince ise genç kadın “Kendi ülkemde eve çıkamıyorum” sözleriyle sitem etti.
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