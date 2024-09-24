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İranlı Bir Ev Sahibine Denk Gelen Kadın Duydukları Karşısında Şoke Oldu: “Türk Olduğum İçin Kiralamadı”

İranlı Bir Ev Sahibine Denk Gelen Kadın Duydukları Karşısında Şoke Oldu: “Türk Olduğum İçin Kiralamadı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 21:30

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Bir sosyal medya kullanıcısı kiralamak istediği ev için emlakçıyı aradığında başına gelenleri anlattı. Ne yazık ki duydukları hepimizin başına gelebileceklerdendi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Kendine uygun bir ev bulan genç kadın emlakçıyı aradığını ve emlakçının İranlı olduğunu dile getirdi.

Kendine uygun bir ev bulan genç kadın emlakçıyı aradığını ve emlakçının İranlı olduğunu dile getirdi.

Yalnızca emlakçı değil ev sahibi de İranlıydı. Emlakçı genç kadına Türklere ev kiralamadıklarını söyleyince ise genç kadın “Kendi ülkemde eve çıkamıyorum” sözleriyle sitem etti.

Yalnızca emlakçı değil ev sahibi de İranlıydı. Emlakçı genç kadına Türklere ev kiralamadıklarını söyleyince ise genç kadın “Kendi ülkemde eve çıkamıyorum” sözleriyle sitem etti.

İşte detaylar 👇

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