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Bir İşletme İçin Yaptığı Muazzam Ötesi Eser ile Büyüleyen Sanatçı

Bir İşletme İçin Yaptığı Muazzam Ötesi Eser ile Büyüleyen Sanatçı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 20:48

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@fatih.sentrk adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir sanatçı, paylaştığı bir çalışmasıyla 5 milyonu aşkın izlenme aldı. El işçiliği deyince yeteneğini konuşturan sanatçı ne yapmış gelin birlikte bakalım.

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Duvar süsü olarak planlanan çalışmada tüm aşamaların nasıl ilerlediğini saniye saniye izledik.

Duvar süsü olarak planlanan çalışmada tüm aşamaların nasıl ilerlediğini saniye saniye izledik.

Çıkan sonuç karşısında büyülenmemek elde değildi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Çıkan sonuç karşısında büyülenmemek elde değildi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar 👇

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