Torunu Vesilesiyle Hayatında İlk Kez Bowling Oynamaya Giden Dedeye Kalpler Eridi

Büyüklerimizle geçirdiğimiz vakitler bizim için de önemli olurken asıl onlar için büyük değere sahip oluyor. Yaş ilerledikçe çocuklarıyla, torunlarıyla geçirdiği güzel anlar onlar için unutulmaz. @ezgiberennn adlı TikTok kullanıcısı da dedesiyle birlikte ürettiği içeriklerle popüler hale geldi.
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Şimdilerdeyse dedesini bowling oynamaya götürdüğü bir günü paylaşmasıyla beğenileri topladı.
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Tatlı dede ilk kez oynamasına rağmen oldukça iyiydi. Torunlarıyla geçirdiği bu güzel anlar video sayesinde ölümsüzleştirilmiş oldu.
İşte detaylar 👇
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