Torunu Vesilesiyle Hayatında İlk Kez Bowling Oynamaya Giden Dedeye Kalpler Eridi

Büyüklerimizle geçirdiğimiz vakitler bizim için de önemli olurken asıl onlar için büyük değere sahip oluyor. Yaş ilerledikçe çocuklarıyla, torunlarıyla geçirdiği güzel anlar onlar için unutulmaz. @ezgiberennn adlı TikTok kullanıcısı da dedesiyle birlikte ürettiği içeriklerle popüler hale geldi.