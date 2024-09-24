Futbolcularımızın Türkçe Konuşmakta Zorlandığı Anları Tiye Alan İçerik Üreticisi Güldürdü

@albayrakcihann adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, futbolcularımızın röportajlarını canlandırdığı bir parodi videosu paylaştı. İzleyicilerden beğeni ve yorum yağan videoya gelin birlikte bakalım.
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Sizler de Türk futbolcuların röportaj verirken konuşmakta zorlandıkları anlara sosyal medyada denk gelmişsinizdir.
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Cihan Albayrak da adeta onlardan biri olmuştu.
İşte detaylar 👇
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