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Futbolcularımızın Türkçe Konuşmakta Zorlandığı Anları Tiye Alan İçerik Üreticisi Güldürdü

Futbolcularımızın Türkçe Konuşmakta Zorlandığı Anları Tiye Alan İçerik Üreticisi Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 17:32

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@albayrakcihann adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, futbolcularımızın röportajlarını canlandırdığı bir parodi videosu paylaştı. İzleyicilerden beğeni ve yorum yağan videoya gelin birlikte bakalım.

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Sizler de Türk futbolcuların röportaj verirken konuşmakta zorlandıkları anlara sosyal medyada denk gelmişsinizdir.

Sizler de Türk futbolcuların röportaj verirken konuşmakta zorlandıkları anlara sosyal medyada denk gelmişsinizdir.

Cihan Albayrak da adeta onlardan biri olmuştu.

Cihan Albayrak da adeta onlardan biri olmuştu.

İşte detaylar 👇

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